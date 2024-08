Llegó desde México por amor, su pareja falleció, pero eligió San Juan como su verdadero hogar

sábado, 17 de agosto de 2024 17:01

Ismael Aarón Cabrera (42) llegó a Argentina desde México por amor. Conoció a la sanjuanina María Alejandra Lobos, que residía en Santa Fe, a través de redes sociales en 2015. Al poco tiempo, ella le confesó que padecía un cáncer que se había originado en el cuello uterino.

En búsqueda de un tratamiento, pasaron por Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, pero ante un diagnóstico tardío, en todos lados la respuesta era la misma. Por ello, decidieron venir a San Juan, pero debido al deterioro de su salud, ella falleció. Las vueltas de la vida lo llevaron a subsistir en las calles, cuidando y lavando coches desde hace 4 años.

Ahora quiere nacionalizarse para arrancar denuevo en la provincia. "La paz para mí es algo invaluable; es algo que he encontrado mucho aquí. Mi familia en México tiene su vida hecha. Solo espero poder viajar para ver a mi mamá y volver", expresó a Diario La Provinica SJ.

Desde su llegada, Ismael dedicó su vida a cuidar de María, buscando esperanza en un entorno que se tornó cada vez más difícil. “No he tenido la oportunidad de ver mis papeles y nacionalizarme”, lamentó. Y contó como fue la lucha por sobrellevar la enfermedad de María y un momento critico que le toco atravezar antes de su muerte: "Decidí venirme, perdí todo en México. Sabíamos que teníamos un destino, pero no esperaba que fuera tan rápido; quería quedarme unos años más con ella. Uno pone y Dios dispone".

Detalló el día a día: "salía a trabajar unas horas y regresaba de vez en cuando a verla y llegó un tiempo en que de la cintura para abajo no podía moverse. La tenía que cargar si necesitaba hacer algo. Yo hacía de todo; ella dependía de mí. No podía salir mucho o tener un trabajo de más horas". Ismael era remisero en Mexico y también trabajó en una fabrica de productos quñimicos donde tomó cursos y se capacitó, "soy estudiado, pero México es una metrópoli tan grande y caótica. Soy programador, operador de microcomputadoras. Hice cursos básicos de psicología, sociología y mercadotecnia".

Al respecto contó, "yo estuve internado en el hospital Rawson por tuberculosis en 2020. Después salí, pero muy débil, sin fuerzas, muy delgado; la columna vertebral me dolía". Y agregó, "estuve tirado mucho tiempo en casa y me costaba trabajo. La desatendí por mi enfermedad. Un día desperté y la sentí a mi lado, retorciéndose de dolor. Me ganó el coraje y me levanté por orgullo".

"No podía caminar dos cuadras sin sofocarme", relató, acto seguido fue hasta la farmacia de la esquina "le pedí el favor si me prestaba un tramadol. Me apoyó y yo seguí. Desafortunadamente, tuve que ver eso para volver a levantarme, por ella". Asi fue que apesar del dolor propio y el de su mujer salió a trabajar. Al principio hacia changas de limpieza y vendia pulseras en la plaza para el alquiler, la comida y los remedios.

"Cuando ella falleció, sabía que tenía que salir, que no me podía quedar quieto. No tenía un peso ni para comer. Un abogado me ayudó con lo del entierro y me regaló algo de plata para subsistir unos días", manifesto, y completó, "Estuve viendo lugares y conseguí trabajo en un lavadero, después en un restaurante. Nos ganó la pandemia, regresamos a la fase 1. Después conseguí trabajo en una obra, que es muy pesado para mí por la situación de mis pulmones. Cuando se acabó la obra, ya no tuve más nada".

Tras quedar nuevamente sin recursos recordó de un chico que le dijo que en la cuadra de 25 de mayo y las Heras no había nadie cuidando, nadie en las tardes, "desde ahí estoy aquí, desde que muriño Maria, hace 4 años".

Hoy, Ismael trabaja como cuidacoches, le permite sobrevivir, pero que no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. “Soy diabético y necesito mis medicamentos mes a mes. Siento temor de que si me los empiezan a cobrar, no voy a poder pagar”, confiesó. Es insulino-dependiente durante 21 años, y su situación médica lo hace aún más vulnerable.

El hombre que recientemente estuvo muy enfermo por el frío, pero igual salió a trabajar. "Los días que estuve enfermo, igual venía y cuando saqué dinero para comprarme el antigripal, algo de comer para pasar el día, me iba. No iba a poder mejorar".

Ismael recordó a Maria como una luchadora, "elá se preocupaba por mí, pero su capacidad física y su enfermedad no la dejaban hacer mucho. Me apoyó mucho y me enseñó mucho de la vida, de cómo tenía que vivir aquí", dijo y agregó, "era buena, tenía un carácter muy duro, era muy frontal, no tenía pelos en la lengua. Se doblegaba por su salud, pero sé que hubiera querido algo mejor. Era muy guerrera y luchó hasta donde pudo. Ella es mi inspiración para seguir adelante".

Hoy su anelo mas grande es quedarse en la tierra de su amada, donde encontró, pese a su dificil situación un lugar en el mundo, "Mi prioridad es ver cómo hacer. No puedo viajar a Mendoza o a Buenos Aires para resolver el tema de mi nacionalización. Es la ayuda que necesito", finalizó.