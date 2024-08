En San Juan, unos 400 conductores fueron inhabilitados por no pagar la cuota alimentaria

sábado, 17 de agosto de 2024 21:40

La Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial lleva un registro de deudores alimentarios morosos que afecta a alrededor de 400 conductores en San Juan. Así lo confirmó Marcelo Pintos, a cargo de la dependencia a Diario La Provincia SJ.

Según el director de la oficina, el registro se actualiza mediante notificaciones judiciales que determinan la inhabilitación de quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias. La información se envía a la Dirección de Tránsito y a EMICAR para evitar la renovación de licencias de conducir.

“Ese registro se alimenta a través de los oficios judiciales que emiten los jueces cuando una persona tiene una deuda. La ley establece que tres cuotas consecutivas o cinco alternadas debieran inscribirse en el registro", explicó Pintos.

Una vez que el oficio judicial llega a la oficina, se procede a dar de alta a la persona en el registro. "La baja también me la notifica el juez. En el momento que a mí me da alta, yo le hago una notificación a la Dirección de Tránsito y Transporte y a EMICAR concomitante vía oficio", añadió.

Según manifestó, objetivo de esta regulación es que las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias no puedan renovar su licencia de conducir. "Entiendo que lo que hace EMICAR es tenerlo en un registro para no renovar o emitir el carnet de conducir. Pero en casos más complejos puede haber otras sanciones judiciales", aclaró.

Pintos explicó que hay un “delay” en el proceso y que este no suele ser mayor a dos o tres días, por lo que el dato resulta bastante ajustado en tiempo real. Aunque se podría ser más preciso aún, "no he logrado todavía que lo podamos hacer electrónicamente. A pesar de que hemos hecho algunas gestiones con el gobierno anterior y el actual, se está trabajando para agilizar el proceso", dijo.

En la actualidad, el registro de deudores alimentarios morosos oscila entre 380 y 400 personas. "Hay veces que hay gente que le inscriben, nunca pide la baja y queda ahí", señaló el entrevistado.

Además, la oficina informa a la Policía de San Juan y a EMICAR sobre los deudores, quienes pueden enfrentar otras sanciones, como la prohibición de participar en juegos de azar. Sin embargo, Pintos menciona que aún no han recibido detalles sobre la implementación de esta nueva ley.