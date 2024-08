Taxistas y remiseros de San Juan registraron una baja del 30% en la demanda

miércoles, 14 de agosto de 2024 22:08

El panorama que transitan los remiseros y taxistas de San Juan es bastante complejo. La demanda sufrió una caída en lo que va de este 2024 en comparación al año anterior. Además, el sector está preocupado por el aumento del auto particular ejerciendo la labor en las calles sanjuaninas. Esto llevó a elevar un pedido a las autoridades del Gobierno para que se realicen los controles correspondientes en el marco de la ley.

Según detalló Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan -CAPE-, la baja en el servicio fue de al menos el 30%. Este escenario es bastante complejo ya que no logran repuntar la actividad y hay preocupación.

“Nosotros no estamos en contra de UBER. Contamos con seguros, RTO y demás. Le damos el visto bueno a la aplicación, no le damos el visto bueno a la proliferación del auto particular. Esto creció muchísimo, se cuadriplicó la cantidad y esto llevó a que muchas fuentes de trabajo se perdieran, cada vez quedan menos taxis”, explicó Cristian Flores, de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), a Diario La Provincia SJ.

Foto: Diario La Provincia SJ

Posteriormente, Flores resaltó que “hemos registrado una baja en la demanda de aproximadamente un 30%”. En la misma línea, el referente en el tema detalló que ya no registran pasaje de sanjuaninos que antes solían hacer una seña con la mano para pedir pasaje en el microcentro “ya no existe”. Y agregó que muchos optan por las aplicaciones y subrayó: “está bien porque las aplicaciones brindan una seguridad y sabes con quién viajar, pero el tema es que creció el auto particular. Ese es el punto”.

En comparación al escenario del 2023, Flores resaltó que el año pasado fue regular todo el año. En ese momento, no existía esta app, ya que desembarcó en noviembre. “La aplicación comenzó a reclutar movilidades”, contó.

Foto: Diario La Provincia SJ

Por último, otra de las preocupaciones que aqueja al sector son los hechos de inseguridad. “Estamos sufriendo cada vez más”, aseguró. El referente de CAPE indicó que no pudieron llevar adelante la app que permitía tener de antemano los datos del pasajero. Flores resaltó que no pudieron avanzar en ello ya que el RENAPER. “No nos permite hacer una recopilación de datos. En algunas aplicaciones si lo permite, pero en otras no. UBER hace esa recopilación, pero no sabemos cuál es el impedimento para nosotros”, cerró.

UBER en San Juan: mirada de CAPE

Actualmente, uno de los principales desafíos que enfrenta el sector del transporte es el uso de aplicaciones. La Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE) aclaró que no están en contra de app en sí, sino de la forma en que se está utilizando. Desde CAPE, sostienen que el problema no radica en las aplicaciones, sino en el incremento de autos particulares que ofrecen servicios de transporte de manera ilegal, afectando al transporte legalmente autorizado.

“El auto legal, ya sea taxi o remis, utiliza la aplicación de Uber. Desde nuestro sector, nunca ha sido nuestra intención perjudicar al usuario; siempre hemos buscado beneficiarlo para que el servicio siga siendo rentable. La razón por la que esta aplicación acepta tanto taxis como remises es porque operan de manera legal. Nosotros no estamos en contra de que se instale una competencia con la aplicación el tema es cuando se instala en la ilegalidad con el auto particular,” explicó Cristian Flores, de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), a este medio.

En este escenario, el referente en el tema detalló que “el tema está en que muchas veces el usuario se mal informa. Luchamos en contra de la proliferación de autos ilegales. Estamos en contra de que permitan al auto particular ejercer el servicio de transporte cuando no tienen un servicio para terceros transportados”. Y agregó: “si piden a través de la aplicación un auto habilitado, le vamos a cobrar lo mismo que le cobra un auto particular, pero con la garantía de que llevamos el seguro de terceros transportados. No estamos en contra de UBER estamos en contra del auto particular nada más”.

El pasado viernes entregaron un petitorio al Gobierno para exponer puntualmente que desde CAPE no están en contra de la aplicación, pero sí del auto particular. En este marco, Flores subrayó: “Desde CAPE hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, de modificar una normativa del decreto elementario de la ley 814- A que dice que se va a poder habilitar autos con menos capacidad de baúl (el auto 5 puertas). Esto será un beneficio para que cualquier auto que se sentía excluido del sistema y andaba trabajando como auto particular pueda acercarse a la Secretaría de Tránsito y Transporte y averiguar los requisitos para poder estar con cualquier aplicación de manera legal”.

Flores resaltó que esta modificación fue muy positiva y subrayó: “es muy importante esto que nosotros hemos logrado. Esto nosotros lo venimos proliferando de la gestión anterior. Veíamos lo que se venía a través de la aplicación que estaba en Mendoza. Ellos se anticiparon y lograron regularla”.

El referente en el tema indicó que con las nuevas autoridades de Gobierno lograron concretar algunos objetivos puntuales.