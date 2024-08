Licencias de conducir: tras pedido de exámenes más estrictos resaltaron los puntos complejos en motos

miércoles, 14 de agosto de 2024 08:05

En medio de la polémica por la posibilidad de instaurar una licencia de conducir sin vencimiento, en San Juan se puso interés en lo que sucede con la siniestralidad vial, sobre todo en la incidencia de motociclistas. En ello, la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza" pidió que los exámenes para otorgar las licencias de conducir sean más rigurosos y desde EMICAR destacaron las complejidades con los motociclistas.

"Tenemos un parque de motos en San Juan que tiene un crecimiento sostenido. Como consecuencia, hay más demanda de licencias de conducir pero también hay una parte muy importante que no la gestiona. La siniestralidad vial afecta a unos y a otros y el control de tránsito y policial es clave para que quien no tenga licencia, no pueda manejar", destacó a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR.

En ello, ratificó su oposición a la licencia de conducir sin vencimiento y defendió la evaluación actual que realiza la empresa emisora de carnets: "la propuesta nacional atenta contra un sistema que funciona. El curro al que aluden, pasará por algunas personas que trabajan en el sistema pero no la estructura en sí, funciona. En EMICAR, los conductores que realizan y aprueban los exámenes teóricos y prácticos tienen los conocimientos mínimos y necesarios para la convivencia y seguridad vial".

En ese sentido, expresó que en motos "tenemos complejidades como el hecho que conductores quieren su primera licencia para motos de alta cilindrada. La ley exige que deben tener una antigüedad mínima de 1 año en cilindradas menores para recién solicitar dar ese salto. Sin embargo, hay personas que insisten en que esa es la moto que manejarán. Vuelven una y otra vez, y hasta que no cumplan con la normativa no tendrán su licencia. EMICAR no les niega la licencia, sino que la ley es la que marca las obligaciones".

Volvió a resaltar que "hay un alto porcentaje de motociclistas que no aprueban el examen práctico y por ello, tienen que repetirlo hasta que nuestros instructores consideren que están aptos. Consideramos que, en eso, el sistema está sólido".

Y en eso resaltó una particularidad: "si no hubiera control o no se simplica drásticamente el sistema, como se quiere a nivel nacional, pueden ocurrir situaciones graves. En EMICAR hacemos cruce de datos para conocer si quien solicita tiene patologías médicas, enfermedades crónicas o carnet por discapacidad. Tenemos muchos aspirantes con discapacidad que quieren tener licencia de conducir, cuando su condición no se lo permite. Nuevamente, resaltamos la ley y ponemos en valor: ¿qué pasaría si esa persona consigue un certificado médico que omita su discapacidad? Es un llamado a la reflexión".