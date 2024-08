Boleto escolar: Transporte mejorará el servicio en las terminales TAS

miércoles, 14 de agosto de 2024 14:31

Comenzaron las notificaciones a los beneficiarios de los boletos escolar y docente en San Juan, que funcionará a través de la tarjeta Sube. En ello, una de las opciones para acreditar el primer boleto es la Terminal TAS y algunas de las unidades, de acuerdo a los usuarios no están operativas en estaciones.

Al respecto, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina afirmó en radio Sarmiento que "hemos reforzado las estaciones TAS. En estos días, un equipo está verificando el funcionamiento para la acreditación. En el caso de las estaciones Mitre y Córdoba, tiene un inconveniente de conectividad. Hemos pedido los cambios de terminales a Nación Servicios".

Detalló que "funcionan como un celular y se quedan sin señal. Por ello, a veces funcionan y a veces, no. Los equipos técnicos estarán verificando su estado".

En tanto, señaló que sigue el envío de mails a beneficiarios y quienes pertenecen a Educación Privada pueden recibirlo hasta la semana próxima. "Si no recibió el mail pueden escribir a infosube@sanjuan.gov.ar Vale resaltar que hay situaciones a contemplar: si no pertenece al sistema escolar no recibirá confirmación y puede ser que el mail declarado haya sido incorrecto", detalló