La policía de San Juan sumará 20 pistolas taser para usar en situaciones puntuales

domingo, 11 de agosto de 2024 22:26

En la búsqueda de equipar al personal policial de la provincia de San Juan con armas no letales, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron el pedido de compra de unas 20 pistolas Taser para equipar con dos ejemplares a las 36 comisarías y llegar en un futuro a las 70 armas.

"Hemos pedido la compra de 20 para usarlas en los principales lugares donde pueden haber tumultos o personas que son agresivas", comenzó explicando el responsable del área, Gustavo Sánchez, a Diario La Provincia SJ.

Sin embargo, antes de hacer una compra mayor, dijo que quieren evaluar su uso en la provincia: "Hay que ver si se adaptan a la realidad de San Juan. Yo prefiero un policía buen protagonista para abordar a un tipo violento y no utilizar las armas".

Es por ello que iniciarán capacitaciones en las primeras semanas de septiembre en un encuentro con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Nos han invitado a Buenos Aires a una capacitación que se hace el mes que viene. Vamos a mandar a unos 4 efectivos policiales para que sean los instructores de tiro", informó.

"De allí comprar, a través de la Ley de Emergencia que se ha sancionado recientemente", estarán destinadas a comisarías, móviles del comando radioeléctrico y en las unidades operativas con más movimiento.

Además, dijo que se trabajará en un protocolo para fijar el criterio de implementación: "No se le puede dar a cualquiera, eso es peligroso. Si bien no es letal, hay que ver con quién se utiliza; puede ser una persona que tenga un marcapasos y puede llegar a tener consecuencias que no se pueden medir antes", manifestó.

Asimismo, expresó que tienen en consideración, pero a menor escala, otro tipo de arma no letal, las Byrma que lanzan perdigones con gas pimienta. "Pueden servir, varios tipos de esta generación confunden a una persona, que se vaya del lugar y desista de su ataque", explicó.