Entre acuarelas y lápices: Celina, la ilustradora sanjuanina que cruzó fronteras con sus mundos de cuento

domingo, 11 de agosto de 2024 15:12

Celina Bustos es una privilegiada. Tiene un don muy particular y mágico que se respira al mirar su taller. Es que la ilustradora editorial y diseñadora grafica sanjuanina (FAUD/UNSJ) crea mundos creativos con sus acuarelas y lápices que sorprenden por su nivel de detalles, calidad y calidez. Sus trabajos de excelencia, en los que una de las claves distintivas es el dibujo sobre papel (sin intervención digital), trascendieron fronteras: pronto se conocerán las ilustraciones que realizó para el nuevo libro de la autora infantil mexicana Eva Linares, que la eligió especialmente.

La también docente investigadora en el IRPHa (Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat- FAUD/ UNSJ), comunicadora de CONICET y estudiante de Doctorado de Ciencias Sociales recibió a Diario La Provincia SJ en su taller, que es un oasis en sí mismo con tiernos personajes y colores pasteles y vivos que muestran su preferencia por la ilustración infantil.

"El arte siempre estuvo acompañándome y en pandemia, en 2020, comencé a armar mi taller y empecé a volcarme más a la ilustración. En ese momento, también subí videos a Instagram para que los más chiquitos copiaran algunas ilustraciones, lo que tuvo bastante repercusión. De a poco me fui encontrando con algunos autores. Lo más reciente es un trabajo en colaboración con una autora mexicana Eva Linares y el libro está listo para publicarse. Fue una gran experiencia y nos contactamos por el concurso internacional "Soy autor", en el que se conocen autores e ilustradores y encaran un proyecto común. Una llega a autores y ellos, a ilustradores", destacó. Fue un intercambio de ideas y propuestas por videollamadas y medios virtuales por 6 meses que fluyó de una manera maravillosa para Celina.

"Trabajar con ella fue una sorpresa porque uno va conociendo en el arte mexicano otras perspectivas. Es interesante la dinámica de trabajar con otras nacionalidades y a la vez, enriquecedor. Lo que se logró está de acuerdo a lo que se quiere expresar en el cuento: lo que la autora quiere decir con las ilustraciones. Es un modo de expresar y comunicar. Ella es excelente y tuve la gran suerte de entendernos y relacionarnos. Nos conocimos por nuestro trabajo; siento que fue un golpe de suerte", agregó.

Uno de los maravillosos personajes dibujados por Celina Bustos. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

En tanto, haciendo una mirada retrospectiva, recordó qué la conectó con el estilo de trabajo que más le gusta y al que le dedica mucho tiempo. "En mi casa, conviví con la literatura infantil y me encanta. Soy mamá y a mi hijo, desde que nació siempre le compré libros y más me entusiasmó seguir por esa línea. Trabajo analógico, no digital, y mi fuerte es acuarela. Lo combino con lápices policromo, con crayones, tizas pastel e intento siempre que los insumos que utilizo sean amigables con el medio ambiente. Los papeles son de origen natural y libres de ácidos, con fibras naturales y las acuarelas francesas son de cera de abeja", relata y los detalles que relata agregan más calidez a lo exquisito de su obra.

Celina reconoció que el trabajo de los ilustradores editoriales es respetado y puesto en valor y que a ella le entusiasma hacer trascender sus trabajos. "Es motivador y un ejercicio lindo presentarse a los concursos. Llevo dos años presentándome al Premio Ilustración de la Universidad de Palermo, por ejemplo. Son buenas oportunidades. El ilustrador es una figura que se está posicionando bastante fuerte, ya sea en lo académico y cotidiano; sea analógico o digital. Se está valorando nuestro trabajo", agregó.

Afirmó que "quiero crecer más en lo editorial. Me encanta. Tengo contacto con otras autoras y es bueno armar proyectos en conjunto. También soy perfeccionista y siempre pienso en que se puede dar una vuelta de rosca. Me pasó de tomar obras de años anteriores y seguir trabajándolas. Creo que eso también es distintivo de mi trabajo ya que el autor ya conoce mi estilo y sabe por qué quiere sumarlo a su obra. Se fusiona la literatura y la ilustración; lo que siempre representa un desafío". Celina dedica mucho tiempo a sus trabajos, a los que transmite su impronta.

Una artista versátil

Celina no sólo se dedica a la ilustración infantil. También sus trabajos llegaron a un libro de poesías y a tarjetas de distintas instituciones. Por otra parte, creó cuadros y deco de habitaciones con sus personajes y mundos de ficción.

"Con la recomendación de boca en boca llegaron a mí. Me gusta que me recomienden o la que gente me busque por lo que han visto de mi trabajo. Creo que es la mejor presentación y publicidad. Propuse diseños para tarjetas de fin de año, hice encargos para habitaciones y postales. Si bien mi fuerte es lo infantil, hago otro tipo de ilustraciones a las que le doy mi impronta", contó.

Para conocer sus obras y contactarla, se puede enviar mensaje privado a su cuenta de IG: https://www.instagram.com/celibustos.ilustracion/

Un juego que hace "Click"

Celina es autora del innovador juego de mesa "Clic!" con eje en el uso racional de la energía, desde el abordaje de la educación ambiental. Con prototipo listo, aguarda por la posibilidad de fabricarlo para que llegue a escuelas y familias.

"En el 2019, participé de una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes y fui una de las ganadoras de la Beca con mi propuesta de creación del juego. Como trabajo en la comunicación de la ciencia y la eficiencia energética, con la propuesta uní todo lo que hago en investigación con el valor agregado de la ilustración", expresó Celina.

Señaló que "fue un trabajo muy lindo. Aún falta trabajar en la divulgación del juego y hacerlo masivo. Ya me lo pidieron en algunas escuelas para ir probándolo y está destinado a la Educación Ambiental en el Nivel Primario y como juego familiar. El prototipo está listo y como emprendedora, me gustaría llegar a producirlo".

Para conocer "Clic!" se puede visitar este IG: https://www.instagram.com/clic.juegodemesa