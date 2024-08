El emprendimiento de postres arabes con raíces huarpes que hace más de 20 años cautiva a los sanjuaninos

domingo, 11 de agosto de 2024 17:02

La familia Mattar es conocida en San Juan por sus postres, que encantan a los sanjuaninos desde hace más de 20 años. Julio Mattar Kenan y sus hermanos llegaron a Argentina hace algunas décadas por vía marítima. Eran ocho; algunos ingresaron por Brasil y otros por Chile. Con el correr de los años, han surgido rumores de que los Matar y los Mattar pueden ser familia. En San Juan, Julio formó una familia con Emerencia Morales de Mattar, descendiente del cacique de Angaco.

Dos generaciones después, una crisis golpeó a uno de sus nietos, Mario Mattar, quien, junto a su esposa Marta Rodríguez e hijos, tuvo que dejar la imprenta artesanal. "Cuando apareció la tecnología, lo destruyó un poco; un sello que él podía hacer de la mañana para la tarde, la tecnología lo hacía en horas", dijo Mara Mattar a Diario La Provincia SJ, y agregó: "El negocio empezó a decaer y surgió la idea de comenzar un emprendimiento de postres árabes en San Juan".

"Algunas de las recetas son ansestrales", comentó la entrevistada y añadió: "Empezamos el 8 de febrero de 2002. Lo más lindo es ver a la gente disfrutarlo. Estoy agradecida a los sanjuaninos y a toda la gente. Pudimos participar en la Fiesta del Sol, en la Feria Internacional, en eventos en Caucete, en Rivadavia y en fiestas que ahora ya no se realizan".

El grupo familiar con el que trabaja actualmente Mara está compuesto por sus padres. Ya había perdido una hermana en 1992, pero les tocó pasar un duro momento en 2016 con el fallecimiento de Gabriela. "Su especialidad era el Baklava, un postre que lleva mucho trabajo; siempre la ayudaba mi mamá", recordó.

"Ver a mis padres trabajar fue una bendición, pero cuando te dedicas a la fabricación no tienes vida de hogar", expresó sobre las complicaciones cotidianas. Cada uno asume un rol: "sabemos la mercadería que hay y cuando alguien tiene un tiempo va y lo hace".

Aunque remarcó que hay cosas que, como familia, no se pueden hacer, se siente orgullosa de su trabajo. "No podemos juntarnos los domingos cuando trabajamos en la Feria de las Pulgas. Pero siempre ha estado el proyecto de poder avanzar para tener una fábrica, contratar gente y recuperar un poco de esos momentos familiares. Esa es mi meta".

"Lo lindo es tener trabajo, a mí me gusta mucho y a mi familia también, es una bendición", y agregó: "Lo otro es que si no lo haces vos, no avanzas; sos tu propio jefe y tu empleado. Todo depende de vos y no te fallas".

En este sentido, dijo estar agradecida: "Hay gente que no hace lo que le gusta por miedo o porque no le queda otra. Yo tuve el apoyo de mi familia y pude decir: 'esto no lo voy a tolerar', y ellos me sostuvieron hasta encontrar mi camino. No sé si este será mi camino; hay personas que no lo tienen y tienen que soportar maltrato", finalizó.