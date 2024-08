Tiene una enfermedad rara y buscan saber si tiene un tumor por fuertes dolores de cabeza

sábado, 10 de agosto de 2024 19:32

Umma Flores tiene 10 años y padece una rara enfermedad que produce tumores benignos en algunas partes del cuerpo. Se trata de fibromatosis tipo 1, la más leve. Aunque lleva una vida normal, necesita saber si los fuertes dolores de cabeza se relacionan con este padecimiento que comparte con su hermana mayor.

“Ella sufre de migrañas acompañadas de vómitos, que son un segundo síntoma que tiene”, dijo la madre Andrea Mercado a Diario La Provincia SJ. “Es un desorden genético; cuando el gen 17 crece mal, produce tumores benignos en la piel que se llaman neurofibromas”, explicó la entrevistada y agregó: “El problema es cuando crecen donde no corresponde, cerca del cerebro, en un oído o dentro de un ojo. Esto se manifiesta con manchas color café con leche, comúnmente llamadas 'manchas de antojo'”.

Aunque de momento su enfermedad no la condiciona para tener una vida normal, la duda latente sobre la causa de esta sintomatología los mantiene preocupados. “Mis hijas, gracias a Dios, están bien, pero no existe un médico específico, no tiene cura y no hay tratamiento. Es un trabajo conjunto con neurólogos, dermatólogos y traumatólogos. Son controles anuales siempre que estén bien”, manifestó.

Umma actualmente lleva un excelente nivel de estudios en su escuela e incluso practica gimnasia artística en el Club Ausonia, actividad que le ha servido para mejorar su calidad de vida. “Ella va a la escuela, le va perfecto, está en 5º grado, es pequeña pero le va muy bien. Hace deportes, gimnasia artística en el Club Ausonia, y ahora la han convocado para los Juegos Evita, que empiezan en septiembre en San Juan”, expresó.

También comentó: “A ella le encanta el deporte; es un cambio que hemos notado en ella. No sé si por los ejercicios que hace, es impresionante cómo ha disminuido el dolor de cabeza, ya no le da tan seguido como antes”.

Además, contó que consultaron en el sanatorio pediátrico Humberto Notti en Mendoza para obtener una evaluación, o en el mejor de los casos, hacerlo en la provincia. “Necesitamos una derivación pidiendo una segunda opinión; allí me dijeron que no nos podían atender porque en San Juan tenemos neurólogos, pero no hay turnos”, aseveró.