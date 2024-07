RTO: cayó la demanda y aseguran que hay un mejoramiento en el parque automotor de San Juan

viernes, 5 de julio de 2024 07:36

En lo que va del 2024, registraron una notable caída en la demanda de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Hasta junio de este año, la actividad cayó aproximadamente un 17%. Existe una gran expectativa respecto al impacto que tendrá el receso invernal en San Juan.

Además, se advierte sobre la necesidad de actualizar las tarifas vigentes, ya que están significativamente por debajo del 50% en comparación con provincias vecinas como Mendoza.

"Hay una baja generalizada, algo que compartimos con todos los talleres de la provincia. Esto se lo atribuimos al mal entendimiento de lo que fue en su momento el DNU. La RTO se debe a la Ley Nacional de Tránsito y no sufrió ninguna modificación e interrupción en su exigencia y demás. Está vigente como desde el primer día", sostuvo Esteban Labado, de Verificación Técnica San Juan, con varios años en el rubro a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, el referente en el tema destacó que en la conciencia general hubo como una aceptación de "que no había que hacerla" y esto repercutió notablemente en la demanda. "Tuvimos una baja que no se recuperó en la asistencia de los talleres de RTO: el número quedó en baja generalizado y no creemos que es por una cuestión económica", subrayó.

En cuanto a los costos, Labado comentó que "hoy tenemos un costo de RTO que es prácticamente el 50% de lo que se está cobrando en Mendoza. Nosotros puntualmente más allá de la baja (demanda) que es estacional, pero cuando uno está por viajar es cuando se ponen a ver si los papeles están en condiciones y demás. En términos generales si bien hubo una baja en la demanda en todos los talleres, nosotros seguimos".

Sobre la demanda, comentó que registraron una baja que representa el 17% interanual hasta el mes pasado. Y agregó que algo que vienen notando y que arrojaron las estadísticas es que "hay un mejoramiento en general del parque automotor. Venimos viendo que año a año, los vehículos mecánicamente vienen mejorando. Son cada vez menos los vehículos que salen rechazados o provisorios. Hay vehículos que cada vez tienen un mejor visto desde el punto de vista técnico".

Actualmente, la verificación de un auto está en $21 mil y un utilitario en $26 mil.

Por último, comentó que tuvieron encuentros con el Gobierno y lograron una actualización de tarifas que se implementó en junio. Además, destacó que las reuniones fueron muy positivas y esperan seguir en este camino de diálogo. "Estamos con buena comunicación. Buscamos la manera de que no sea un problema para que el usuario lo pueda pagar", afianzó.