Boleto escolar y docente: tras ola de inscripciones en San Juan, aseguraron un rápido cruce de datos

jueves, 4 de julio de 2024 07:47

Este viernes, termina definitivamente la postulación para ser beneficiario del boleto escolar y del docente, además de becas para los estudiantes. Luego, se avanzará en un trámite clave para poder determinar quiénes tendrán el pasaje diferencial ya que hubo una sobredemanda, en relación al uso efectivo del servicio de colectivos.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina explicó a Diario La Provincia SJ que, pese a esta extensión de casi una semana para quienes no se inscribieron "creemos llegar de la mejor manera al reinicio de las clases con todos los beneficiarios definidos. Este sistema se ideó pensando en contener también al sanjuanino rezagado que, días atrás, no se inscribió. No quisimos dejar a nadie sin contemplar, y se habilitaron las vías de atención presencial o vía mail, aportando datos sencillos".

Repasó los números que han guiado este proceso que otorgará un boleto de valor más bajo para estudiantes y docentes. "Son 30.000 personas las que diariamente usan el transporte público y 50.500 personas se inscribieron hasta el domingo, lo que representa un 80% más de los que habitualmente viajan. En un desglose a grosso modo, de esos 50.000, 5000 son docentes, 20 mil son del Secundario, 10 mil van a la universidad, 7000 son de Primaria, 6000 del Terciario y 500 de Nivel Inicial. Lo que nos llamó la atención es que el domingo, 5000 personas completaron el formulario desde las 18 a la medianoche".

Con ello, será clave el próximo paso que, destacó, será ágil. "Cruzaremos las bases de datos de inscriptos para conocer quiénes efectivamente son parte del sistema educativo. El filtro que se trabajará es que deben estar registrados en alguno de los niveles educativos. Luego, se verá quiénes serán beneficiarios gracias a los datos de Educación y de las universidades. Sólo podría pedirse alguna información en casos que haya inconsistencias; pero únicamente de manera extraordinaria porque se trabaja con la información justa y necesaria", marcó.

Molina recordó que, hasta este viernes, "esperamos poder atender al grupo minoritario de manera personalizada. El formulario era muy sencillo, para no complicar a los postulantes y nos abocaremos directamente a definir los beneficiarios".

Extensión de inscripción

Los interesados tienen tiempo hasta este viernes 5 de julio y deben enviar un mail a sube@sanjuan.gov.ar con los datos personales para efectuar la inscripción. También, se puede hacer el trámite presencial en la Isla Sube, de 7:30 a 13:30 hs.

Se debe aportar:

-Datos del solicitante: nombre completo, DNI y CUIL.

-Datos del beneficiario: nombre completo, dni, cuil, fecha de nacimiento, nivel educativo, escuela o colegio al que concurre, mail y celular.

Además, desde el Ministerio y la Secretaría de Tránsito y Transporte resaltaron que "es importante aclarar que sólo se inscribirá a los estudiantes y docentes que verdaderamente concurran a establecimientos educativos. El mismo procedimiento es para los docentes".

El dato

Con la última actualización de precios, el boleto escolar tiene un valor de $187 y el boleto docente, $280.