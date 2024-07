Proyecto UPA: con diseño listo, quieren fabricar el dispositivo que ayudará a caminar a un nene sanjuanino

martes, 30 de julio de 2024 13:11

Tras un trabajo interdiciplinario comprometido y en el que se combinaron saberes y mucho corazón, ya está listo el diseño del dispositivo UPA. Se trata de un soporte que simulará la caminata y permitirá hacer esa actividad física a León Gordillo, un nene sanjuanino con diagnósticos de parálisis cerebral, epilepsia y patologías asociadas. El proyecto, impulsado por Patricia "Pato" Rossomando avanzó a la fase clave: lograr recursos y/o donaciones de dinero para comprar los materiales que permitirán su fabricación.

Federico Noguera y Diego Tascheret lograron cerrar el diseño del dispositivo que tendrá mayoría de componentes de alumnio, un material noble y también sumará piezas de acero inoxidable y acero, respectivamente. En diálogo con Diario La Provincia SJ, Pato explicó que encararon una campaña para reunir el dinero para comprar todo y los presupuestos marcan valores que superan el millón de pesos.

León y su mamá Silvina Gordillo. Fotos: Diario La Provincia SJ.

Poder concretar el Proyecto UPA no sólo mejorará la calidad de vida de León, que tendrá la posibilidad de disfrutar del aire libre "como si caminara" sino que la intención, también, es poder fabricarlo para otras personas con discapacidad.

El dispositivo UPA, con diseño listo.

El proyecto tuvo aportes de Ana Pizarro, kinesióloga especializada en Neurología Infantil, que trata a León y marcó que el dispositivo aportará positivamente a sus terapias y de Martín Landa, que destacó que el dispositivo será manejado por la mamá de León y en ese movimiento, el niño moverá las piernas.

Esta es la lista de materiales:

Quienes quieran colaborar con Proyecto UPA, pueden comunicarse al perfil de Facebook: @Patorossomando y de Instagram: @Patriciarossomando. También por WhatsApp a 264-4474740.

Sobre León

El pequeño tiene epilepsia refractaria, encefalopatía crónica no evolutiva, digenesia de cuerpo calloso, parálisis cerebral y una malformación en pies por la que no puede caminar. Lo diagnosticaron con retraso mental severo por lo que recibe terapias de estimulación a través de internación domiciliaria. A ello se suma la disminución visual, escoliosis y luxación de caderas.

"Eran dos ñoquis (sus pies). Por eso, al ser chiquito recomendaron enyesarlo rápidamente. El recambio de yeso fue semanal. Su primera convulsión fue a los 40 días de nacido y durante un recambio de yeso en el Hospital. Esa primera vez, casi me muero del susto", recordó Silvina en entrevista con Diario La Provincia SJ, el año pasado. El historial de complejidades de salud es impresionante, tanto como el amor que se prodigan Silvina y León.

"Para sacarlo adelante son fundamentales las terapias de estimulación de forma intensiva. Necesita terapias de kinemotor, fonoaudiología y de estimulación visual. Con respecto a esto último, me dijeron que no veía pero algo ve; no sabemos cuánto pero sí. Va a la escuela Braille al jardincito de 4 años, tres veces por semana, para trabajar en su estimulación visual y en la psicomotricidad. Desde los 6 u 8 meses asiste a la escuela, en ese entonces a la sala de bebé", cuenta ella con orgullo inmenso.

A León le encanta ir a la escuela y lo demuestra en sus gestos: "se nota que lo disfruta. Si bien no habla, entiende muchas cosas. Y hay que contarle todo. Por eso, cuando le digo que va a ir al jardín se pone contento y vuelve súper estimulado". Allí también tiene teatro y cocina: "la seño me dijo que le encanta cocinar. Le ponen el gorrito y el delantal y está feliz".