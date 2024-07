En San Juan se podrá ver una "lluvia de estrellas fugaces": cuándo y por qué

lunes, 29 de julio de 2024 12:50

El cielo brindará un verdadero espectáculo natural esta semana con una doble lluvia de estrellas, que se podrá ver en San Juan. Se trata de una lluvia de meteoroides de las Delta Acuáridas del Sur que se calcula que alcanzará su pico este martes 30 de julio. Según explicó la astrónoma Marcela Cañadas, en San Juan los lugares ideales para verla serán todos aquellos donde haya menos intervención de luz de la luna o artificial.



"No son meteoritos lo que se verán porque es el pedrusco que llega a la Tierra. Estos son lo que uno habitualmente le dice estrellas fugaces, porque son pequeñas partículas que atraviesan la atmósfera y se queman produciendo ese brillo, ese resplandor que es lo que nosotros llegamos a ver, y no alcanzan el suelo, así que en general no son meteoritos propiamente dicho tampoco", explicó Cañadas en radio AM1020.

Luego indicó que lo que se va a ver "son los restos que van dejando algunos cometas en su trayectoria alrededor del Sol. Como los cometas van sublimando hielo y perdiendo partes de la roca que los componen, las van dejando en el camino". Parte de esas órbitas de la Tierra, de algunos de esos cometas, esas partículas que se chocan contra nuestra atmósfera y se queman al entrar, es lo que se verá.

Según la American Meteor Society, las Delta Acuáridas se producen todos los años a finales del verano boreal. El pico de actividad de este año tendrá lugar el martes 30 de este mes por la mañana temprano, con una previsión de 15 a 20 meteoroides visibles por hora en el hemisferio norte, bajo cielos oscuros. En el hemisferio sur la observación será aún mejor.

Si bien se cree que el día de máxima visión será este martes, la profesional considera que desde este mismo lunes ya se podrá observar el fenómeno natural. "Esto ocurre en un rango de días bastante largo en general, pero tiene su pico máximo cuando nosotros pasamos por la parte central de esta basurita que van dejando los cometas. En realidad ya se vienen observando algunas de estas estrellas fugaces, pero el máximo, el pasar por donde dejó más restitos del cometa ocurre en las próximas noches", agregó señalando que se espera una cantidad que podría llegar hasta de 10 "estrellas fugaces" por hora.

QUÉ SE NECESITA PARA VERLA

Marcela Cañadas indicó que lo que se necesita es que el cielo esté oscuro. "Una de las cosas que van a facilitar la observación es que la fase de la luna está ayudándola. La luna ya sale tarde durante la noche, entonces el cielo se mantiene oscuro. Si yo tengo la luna afuera, me está contaminando con luz y se hace más difícil verla", agregó.

Eso también significa que se necesitará un cielo oscuro desde lo artificial también. "Desde la ciudad es más difíciles de ver. Solo vamos a poder ver los bólidos más brillantes. Quienes vivan un poquito más apartados, en una zona con menos iluminación artificial, tienen más chances de observar, porque van a poder ver lo que sea más débil también", aclaró destacando que se podrá observar sin telescopio.

"Hay que estar mirando al cielo, de preferencia hacia el punto cardinal norte, porque no vienen de cualquier lado, por eso estas se llaman las Deltas Acuáridas, habría que mirar hacia la constelación de Acuario. Con mirar hacia el norte es suficiente, norte o noreste", destacó que a la medianoche se podrá percibir más aún.

Este año coincidirá con una segunda lluvia de estrella más pequeña, la de Alfa Capricórnidas. Se calcula que podrá producir unos cinco meteoros por hora y durará hasta el 15 de agosto.