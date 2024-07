Ópticas en San Juan: advierten que aumentaron las denuncias por competencia desleal

domingo, 28 de julio de 2024 08:50

El sector de ópticas en San Juan enfrenta un panorama complicado en este 2024 debido a la caída en las ventas y la competencia desleal. Así lo informó Natalia Correa, vicepresidenta de la Cámara de Ópticas y Afines de San Juan, y propietaria de la óptica San Juan. La referente en el tema destacó que el costo de los anteojos parten desde los $40 mil y aseguró que el valor dependerá de los requisitos que desee el cliente

“Lamentablemente el cliente necesita de alguna manera abaratar y cae en una venta ilegal y sobre todo de productos que después no sirven. No es una competencia, sino que el cliente por abaratar costos compra un producto por internet o en alguna feria. Hay un montón de denuncias con respecto a eso”, comentó Natalia Correa, referente de la Cámara de Ópticas y Afines de San Juan a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea subrayó que “van a una feria de emprendedores y se encuentra a la gente vendiendo eso. Después cae la gente con esos armazones a poner cristales y no sirven. Entonces es un doble costo para el cliente. Por abaratar gastos tiene que comprar otra vez. Más que competencia desleal es un poco de desinformación; los clientes caen en eso”.

Correa destacó que es una “lucha constante” no solo en ópticas. “Llegan a la óptica a poner los cristales que indica el médico y el anteojo que le vendieron no sirve. Queremos hacer hincapié en eso que no hay que entrar en ese juego de la compra barata porque a la larga no tiene resultado”, resaltó.

En este escenario, Correa comentó que “hay un montón de denuncias; se hacen a nivel municipal para que las inspecciones y se intenta hacerlo directamente al ministerio de Salud".

Por otro lado, Correa aseguró que “muchas veces está el tema de la óptica es carísima y muchas veces hay falta de información”. Actualmente, un anteojo económico, que después tenga una buena posventa y con respuestas ante cualquier problemática que se presente siempre tienen la solución correspondiente. “Esa es la ventaja que tenemos con respecto a comprar un anteojo en la calle o en cualquier lado”, remarcó. Y agregó: “la óptica no es cara te ofrece el servicio de posventa. Es fundamental explicar el porqué de los valores”.

Correa comentó que con $40 mil se puede comprar un anteojo y pueden financiarlo hasta en tres cuotas. Sin embargo, el valor estará sujeto al armazón que deseen y a la indicación prescripta por el médico.