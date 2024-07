Endometriosis: buscan saber cuántas mujeres sanjuaninas padecen la enfermedad

sábado, 27 de julio de 2024 21:58

Desde 2016, la Fundación Endometriosis San Juan trabaja de manera incansable para asistir y acompañar a las mujeres que padecen esta enfermedad. En un esfuerzo por visibilizar la situación, la fundación presento una ley en la Legislatura Provincia y ha iniciado un censo en toda la provincia para determinar cuántas pacientes realmente sufren de endometriosis.

“Estamos haciendo un censo en toda la provincia para ver cuántas pacientes son las que tienen endometriosis. Son muchas más las que están apareciendo ahora que no están en nuestros grupos ni en las redes sociales”, dijo Soledad Andino vicepresidenta de la organización a Diario La Provincia SJ.

All respoecto agregó, "gracias a la difusión de información, muchas mujeres de departamentos alejados han comenzado a identificarse y buscar diagnóstico".

Actualmente, la fundación cuenta con alrededor de 110 mujeres registradas. Soledad comentó que “cuesta mucho aceptar esta enfermedad, afecta mucho lo psicológico”, y agregó que muchas mujeres tienen dificultades para ingresar a los grupos de apoyo y comenzar a hablar sobre su experiencia.

De ese total, aproximadamente 60 mujeres reciben atención en el sistema público, mientras que unas 40 lo hacen de manera privada. La ley fue presentada por medio del diputado Enzo Cornejo y busca el reconocimiento de la endometriosis como una enfermedad crónica. “Es la primera vez que se ponen a disposición de nosotros”, afirmó Soledad, subrayando que la fundación se mantiene neutral en cuanto a partidos políticos y religiones, enfocándose en la concientización.

Endometriosis San Juan con el diputado Enzo Cornejo

La ley, de ser aprobada, permitiría que las pacientes no necesiten presentar expedientes para acceder a su medicación, facilitando el proceso de atención en los centros de salud más cercanos. "De esta manera las chicas no van a tener que presentar expedientes y van a buscar su medicacion al puesto sanitario más cercano como lo hace un diabético". ademas la medicación entraría en el plan medico obligatorio, "se va a poder a sistir a las chicas de departamentos alejados, que aveces no les dan ni para desayunas cuando vienen. Nosotras las recibimos con un matecito", expresó.

Endometriosos San Juan con Carlos Munisaga

Soledad también compartió que, según estudios, “una mujer puede tardar entre tres y diez años en obtener un diagnóstico”. Esto se ve agravado por los altos costos de los medicamentos, como el Decidec, que puede llegar a costar hasta $62.000 y tiene una duración de 28 días. “Si no la tienes el día 29, tienes que empezar de cero porque la enfermedad sigue avanzando”, advirtió.

Endometriosis San Juan con Luis Rueda

La Fundación Endometriosis San Juan continúa su labor de concientización y apoyo, buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas y garantizar su acceso a la atención médica necesaria. “No pedimos discapacidad porque nuestra enfermedad es incapacitante, además necesitamos que todo el servicio público se capacite”, concluyó Soledad.

Finalmente dejó su contacto para todas las mujeres que necesiten turno con especialistas en salud publica y para registrarse en el censo que vienen realizando: 2644 88-4043.