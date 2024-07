"¿Cómo te va bichito?": Se tatuó la frase de su abuelo sanjuanino y se hizo viral

sábado, 27 de julio de 2024 10:05

"¿Cómo te va bichito?". Lo que parece una simple pregunta, para Lucía Aceto es mucho más que eso. La chica de 28 años, que nació en Ushuaia, recuerda esas palabras de la boca de su abuelo Lalo. Él era de San Juan y falleció en el 2023. Su partida provocó un cimbronazo en la vida de la chica que decidió guardar esa frase para siempre en su piel y el gesto se hizo viral.

Lucía Aceto contó su experiencia a la empresa Arcor por un particular detalle. El abuelo cada vez que le hacía la pregunta, sacaba un bolsa con caramelos Butter Toffe y le convidaba uno. "Mi abuelo vivía en San Juan y hace ya como 10 años, se vino para acá. El año pasado tenía programado ir a Buenos Aires, de vacaciones, y tenía la idea de hacerme un tatuaje en honor a mi abuelo, que el año pasado falleció", comenzó contando en un video que compartió la empresa en sus redes sociales.

La chica contó que quería hacerse algún tatuaje, "algo en recuerdo, para tenerlo en la piel siempre". "Quería elegir algo que estuviera cada vez que compartíamos. Mi abuelo cada vez que me veía me saludaba, me decía ¿cómo estás bichito?, y después me decía ¿querés un caramelito?, y me convidaba un Butter Toffee. Ahí decidí hacerme el caramelo", explicó.

La chica se tatuó la pregunta con el dibujo del caramelo en su brazo porque sintió que un poco es eso le recuerda "las charlas compartidas, los momentos". La encargada de plasmarle el diseño en la piel fue la tatuadora Lulens, que luego subió el tatuaje a sus redes y rápidamente se hizo viral.

"No pensé que iba a tener tanta respuesta como tuvo, que todo el mundo ponía, 'no, mi abuelo también me daba los mismos', 'mi abuela también me daba los mismos caramelos'", agregó Lucía Franzé.

Lucía explicó que el tatuaje la traslada "a un momento compartido", "a ese encuentro del abuelo con el nieto, con la nieta, y lo que charlaban, y el momento compartido".

"Estoy re contenta, de hecho en un momento por ahí me parecía muy visible, y después dije no, porque lo voy a ver todos los días, y todos los días me voy a acordar del abuelo. Por ahí si lo pudiera ver una vez más, le diría que lo amo, que fue importantísimo, y que te extraño también", finalizó.