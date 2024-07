“Suelo Activo, Sueño Cumplido”: la obra de urbanización tiene un avance del 80% y sigue el plan de ahorro

viernes, 26 de julio de 2024 15:09

Este viernes, un grupo de familias llegó hasta las inmediaciones de Casa de Gobierno para reclamar por el avance del programa "Suelo Activo, Sueño Cumplido". Las familias pidieron que se agilice el plan para obtener sus viviendas. Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aclararon cómo está funcionando el plan y recordaron que las familias tienen las puertas abiertas para consultar cuando quieran el avance de su plan.

La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que a lo largo de estos meses han estado recibiendo a diferentes grupos familiares del barrio que han ido a consultar. A todos se les aclaró que las obras, que habían estado detenidas por razones administrativas hasta diciembre pasado, han comenzado a reactivarse. El programa se dividió en tres grupos para el pago en cuotas de ahorro. El primer grupo comenzó a pagar en diciembre, el segundo hace un mes y el tercer grupo iniciará en agosto.

Las familias reclamaron este viernes.

"La cuota ahorro es una cuota ahorro previo a que termine la urbanización. Una vez terminada la urbanización, ahí se va a saber el costo definitivo del lote por el cual en función de lo que han pagado como cuota ahorro se les irá a descontar del valor total del lote y el resto se les va a financiar. Eso es para cancelar el lote", explicó la directora del IPV, Elina Peralta, a Diario La Provincia SJ.

Una vez adjudicados los lotes, las familias podrán acceder a la operatoria individual para construir sus viviendas. Pero primero tiene que estar terminada la urbanización. El lote está asegurado desde el momento que comenzaron a pagar la cuota ahorro. Todo esto quedó aclarado en un convenio que las familias firmaron donde se especifica cómo se desarrolla todo este programa.

"Dentro de una semana se reactiva la obra, que tiene un avance de entre el 80% y 85%. Aquí es urbanización. Es lote con servicios. No es un barrio como el resto de los barrios que hace el IPV. Esto es un programa diferente, financiado por Nación. Obviamente, desde que nosotros asumimos, Nación dejó de financiar y se está reactivando con los fondos provinciales", explicó Peralta y agregó: "Esto fue una decisión del gobernador. Pero tiene un 85% de avance y no puede decir que no hay nada porque está trabajando con la obra de infraestructura".

Peralta contó que hay obras que no estaban contempladas en la licitación, por un lado la de agua y cloaca y por otro la problemáticas con las raíces de árboles. "Estamos trabajando para ver cómo se dará la solución", subrayó.

La profesional aseguró que en varias oportunidades recibieron a las familias para explicarles este escenario. Son más de 700 familias las que tendrán su terreno. "Los estuvimos atendiendo, les explicamos, se está respetando todo el programa como se había gestado", sostuvo.

Por último, destacó que "la gente que se manifestó son las personas que atendimos varias veces y les explicamos cómo es el funcionamiento del programa. Ellos tienen la copia y están en conocimiento".