Maribel, la joven agente que sigue los pasos de su padre en la Policía de San Juan

jueves, 25 de julio de 2024 16:01

En una emotiva ceremonia realizada este jueves, 197 nuevos agentes juraron fidelidad a las fuerzas de seguridad de San Juan, entre ellos, Maribel Montaño, una joven de 24 años que comienza su carrera en la policía siguiendo las huellas de su padre, el comisario Sergio Montaño. Esta nueva etapa en su vida marca no solo el inicio de una carrera profesional, sino también la continuación de un legado familiar en el servicio a la comunidad.

Maribel Montaño, oriunda de Pocito, confiesa que la decisión de unirse a la policía fue difícil, pero no lo suficientemente desafiante como para desalentarse. "Ha sido una decisión complicada porque se refiere a mi futuro, pero bueno, al tener una referencia, una guía, no me ha sido difícil la carrera en sí", afirmó la joven oficial a Diario La Provincia SJ. El respaldo y la influencia positiva de su familia, y en particular de su padre, han sido fundamentales en su camino hacia el uniforme policial.

"Sé que teniendo el apoyo de mi familia siempre, a donde sea que me den destino, voy a estar bien. Siempre con la buena influencia, por el buen camino. Si bien pensé en otra profesión, se fue dando de esta manera", agregó Maribel. Su experiencia refleja un equilibrio entre la tradición familiar y la elección personal, un camino lleno de desafíos y oportunidades que enfrenta con optimismo.

Consejos de un Veterano

Sergio Montaño, padre de Maribel y comisario con 28 años de servicio en la Policía de San Juan, comparte con orgullo los primeros pasos de su hija en la fuerza. "Tengo un hijo más grande que es oficial, pero en la Policía Federal. Uno siempre por los hijos tiene un temor a la calle. Pero bueno, ellos tienen que ir haciéndose esta profesión, que más que una profesión es un servicio. Un servicio a la comunidad", comentó Sergio.

El comisario reconoce que el trabajo en la policía es más que una simple ocupación; es un estilo de vida. "De a poco se va adaptando uno a la sociedad, a los cambios. Y ese miedo lógicamente siempre está. Pero hay que tomarlo como un sentimiento y afrontarlo, como todos. El consejo que le doy es que siempre sea honesta. Y que le de para adelante, que esto es largo", aconseja Sergio.

La incorporación de Maribel a las fuerzas de seguridad de San Juan no solo representa un nuevo capítulo en su vida, sino también una promesa de continuidad en el legado de servicio y compromiso de la familia Montaño. Con el apoyo y la guía de su padre, y su propia determinación, Maribel está lista para enfrentar los retos que se le presenten y contribuir al bienestar de la comunidad.