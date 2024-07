Un nuevo frente frío afectará a San Juan: julio se despedirá con bajas temperaturas

miércoles, 24 de julio de 2024 16:49

Desde el sitio informativo Meteored, brindaron el detalle del impacto del próximo frente frío que afectará a la provincia en los próximos días. Las jornadas estarán marcadas por una notable disminución de las temperaturas prevista para la última semana de julio.

Según el informe, el viernes marcará el inicio del descenso térmico, con una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados. En el pronóstico extendido, remarcaron que el viento será prominente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h.

Para el fin de semana, se espera un fuerte descenso de las temperaturas, con mínimas de 1 grado y máximas que no sobrepasarán los 17 grados Celsius. Las condiciones del cielo serán mayormente despejadas y, por el momento, no se prevén tormentas.

Las condiciones de frío se mantendrán durante los próximos días y podrían extenderse hasta los primeros días de agosto.

Bajarán de manera escalonada las temperaturas en el centro de Argentina

A partir del jueves la zona central de la Argentina iniciará un segundo tramo de semana con muy buenas condiciones de tiempo y sin previsión de precipitaciones. Lo más destacado será un descenso escalonado que producirá en las marcas térmicas.

El “primer escalón” se situará entre el jueves y el sábado, en donde el descenso térmico será muy ligero: las mañanas serán frías pero las tardes todavía bastante templadas, pero lo que sí se notará es una menor humedad en el ambiente que inhibirá el desarrollo de nieblas tan densas como sí se produjeron en estos últimos días.

La región central de Argentina tendrá un fuerte descenso térmico a partir del domingo

Para el domingo podemos anticipar un “segundo escalón” mucho más pronunciado, que ocasionará un descenso marcado de temperaturas en el centro de la Argentina.

Esto tendrá que ver con el ingreso al país de un nuevo frente frío con características polares, que afectará desde el viernes la región patagónica con fuertes vientos y nevadas intensas en la cordillera, y que alcanzará la zona central del país a lo largo del sábado.

Fuente: con información de Meteored