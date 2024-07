Ópticas en San Juan: la demanda cayó 30% y aguardan por un repunte en los próximos meses

miércoles, 24 de julio de 2024 22:18

El sector de ópticas en San Juan enfrenta un panorama complicado en este 2024 debido a la caída en las ventas y la competencia desleal. Así lo informó Natalia Correa, vicepresidenta de la Cámara de Ópticas y Afines de San Juan, y propietaria de la óptica San Juan. La referente en el tema destacó que están esperando con cautela un posible repunte en la demanda en los próximos meses.

Correa señaló que las ventas registraron una caída del 25% al 30%, siendo más pronunciada en los últimos meses. "Entiendo que estamos todos parecidos. Las ventas realmente han sido bajas y disminuyeron en estos últimos meses. Creo que para todos los rubros es igual, se está notando mucho", aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Ópticas y Afines de San Juan a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea, la referente en el tema indicó que hubo un "párate" importante en las ventas en junio y eso preocupó al sector. Además, sostuvo que esperaban que después del aguinaldo repuntara la demanda, pero las expectativas no fueron superadas.

La vicepresidenta de la Cámara de Ópticas y Afines de San Juan comentó: " El comercio se está sintiendo muy afectado. Los sueldos no alcanzan para cubrir todas las necesidades. Lamentablemente, nuestro rubro no es prioritario; ante un problema de salud, los anteojos no son lo más urgente".

Correa destacó que mantuvieron los planes de financiación con tarjetas de crédito y los planes de cuotas sin interés. “Eso se ofrece; se brindan descuentos de contado y tratamos de facilitarle al cliente las posibilidades de adquirir los productos”, remarcó la referente en el tema.

Además, mencionó que experimentaron aumentos significativos en los costos de los insumos, lo cual les permitió mantener los precios estables sin necesidad de ajustar las listas. No obstante, esta estabilidad no se ha traducido en un aumento en las ventas.

Por último, Correa subrayó la importancia del servicio de posventa que ofrecen las ópticas: "La óptica no es cara; precisamente ofrece un servicio que no encontrará en otro lugar. Es crucial explicar esto a los clientes para que comprendan por qué tenemos estos valores".