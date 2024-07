Dos amigos sanjuaninos crearon un videojuego basado en la leyenda de Pie de Palo

sábado, 20 de julio de 2024 17:03

Unidos por su pasión por el dibujo y la ilustración, Leandro y Gonzalo Salinas emprendieron el desarrollo de un videojuego basado en la famosa leyenda sanjuanina de Pie de Palo. Se trata de un trabajo que tuvo como disparador el libro de "Raíces del Cuyum" de Álvaro Olmedo, al que decidieron darle una continuación de una manera muy particular, lo que forjó una linda amistad entre ellos.

"Cuando pensamos en ideas para nuestro estudio Iota Games, nos sugirieron la idea de adaptar el libro Raíces del Cuyum, sobre la leyenda de Pie de Palo, y lo que estamos haciendo es una continuación de la historia", dijo Gonzalo a Diario La Provincia SJ.

Según contó, esta nueva parte de la historia tiene como protagonistas a dos periodistas. Se ubica en nuestros tiempos, sobre un misterio alrededor del sendero de Pie de Palo. "Son dos investigadores que tienen la misma edad que nosotros y deben averiguar sobre unas sombras que asustan a los turistas".

A la espera de agregar el audio y algunos elementos gráficos, la idea es poder hacer un lanzamiento con referentes de las comunidades originarias y el autor del libro. "Algunos diálogos están hechos en lengua huarpe", informó.

La impronta los encontró trabajando juntos; sin embargo, muchas otras cosas los unen y los mantienen siempre en contacto. "A los dos nos gustan mucho los cómics, y hace poco nos hemos metido en un grupo de fanzines. Queremos armar un mini libro", dijo Leandro, que estudia dos carreras: bioingeniería y artes visuales. Ambas carreras le sirven de apoyo y le brindan herramientas para desenvolverse en el mundo del desarrollo de videojuegos.

Se conocieron un poco antes de la pandemia y, desde entonces, se acompañan en grandes ideas. No dudaron en destacar las cualidades del otro que complementan en múltiples labores. "Me gusta cómo es muy realista en la parte gráfica; es paciente, respetuoso y sincero", agregó el joven.

En este sentido, Gonzalo destacó: "Mi compañero es muy paciente conmigo; a veces soy una persona con mucha azúcar y me lleva los pies a la tierra". También dijo: "Él me escucha, me apoya y yo lo quiero mucho". Además, detalló las dificultades que enfrentaron: "Tuvimos que darle pausa durante mucho tiempo por los tiempos de cada uno".