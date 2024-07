Salones de eventos: en San Juan, la demanda cayó 50%

jueves, 18 de julio de 2024 22:32

El inicio de 2024 fue complicado para el sector de eventos en la provincia, particularmente en el área de alquileres de salones. De acuerdo al detalle registraron una baja considerable en la demanda, generando preocupación entre los profesionales del rubro.

Además, el aumento en los costos de servicios de energía eléctrica y otros factores ha exacerbado la situación. Según información proporcionada por la Cámara de Salones de Eventos San Juan (CASE), la demanda de alquileres de salones disminuyó en un 50% en comparación con 2023. Este descenso plantea retos significativos para el sector, que busca adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

“No somos pesimistas totalmente, pero tampoco hay un optimismo como en otros años que en esta altura ya teníamos un montón de contrataciones cubiertas para noviembre- diciembre. Actualmente, no es así hay muy poco”, sostuvo Guillermo Videla, vicepresidente de CASE y propietario de Quinta El Vergel, a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea, el referente en el tema subrayó que “vale decir que aún no se expresa la gente con una confianza rotunda. Estamos preocupados y no podemos manejar nosotros el tema precios ni subirlos mucho; ya que la gente especula mucho con costos bajos. No está el panorama bien definido, por una situación general de la economía del país”.

Videla afirmó que otro de los factores que influye directamente es el alto costo de los servicios. El propietario de la Quinta el Vergel, subrayó que pagaron boletas de energía eléctrica que superaron los $300 mil. “Los costos de los insumos fueron enormes, nosotros tenemos triplicados todos los gastos; luz, gas y todo. Eso nos fuerza a nosotros a corregir precios, no podemos mantener el valor que manteníamos antes”, destacó.

Por otro lado, resaltó que el panorama es complicado y remarcó: “es un poco la situación el efecto de la consecuencia de la situación del panorama económico y político. Es un poco incierto, pero no para ser pesimistas, no creo que se detenga totalmente al contrario se irá reactivando de a poco. Probablemente tengamos un panorama de mejor expectativas en agosto”.

Por último, detalló que después de la pandemia registraron un importante repunte en la demanda y se extendió notablemente en el 2023. Sin embargo, esto no continuó en este 2024. “No se ve claro el panorama”, cerró