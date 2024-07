Desde obediencia a rescate: la innovadora capacitación en adiestramiento de perros que comenzó en San Juan

domingo, 14 de julio de 2024 13:25

Los sanjuaninos que quieren aprender sobre adiestramiento de perros y desean aplicarlo tanto con sus canes como convertilo en una salida laboral tienen una innovadora propuesta. Se trata de la "Diplomatura en Adiestramiento y Psicología canina" que comenzó este sábado y está abierta al público en general. No sólo apunta a lograr un mejor vínculo y comunicación con el perro que integra la familia sino que, ante una situación de emergencia, sea capaz de tener acciones de búsqueda y rescate.

La diplomatura se realizará una vez a la semana, los sábados, y se extenderá por 4 meses. Al finalizar, los participantes recibirán una credencial con aval, que es un respaldo para los sanjuaninos que quieran trabajar como paseadores o incluso, como adiestradores.

"Queremos llegar a la comunidad con una capacitación que concientizara sobre el cuidado del can, la tenencia responsable y tomando en cuenta algo no menor como la seguridad de la comunidad, sobre todo en tenencia de perros de ciertas razas consideradas potencialmente peligrosas. Comenzaremos por lo básico en lo referente a la Psicología canina, el estudio de conductas, la práctica en obediencia básica (es decir, que el perro ejecuta directivas a través de un agente motivante), primeros auxilios caninos (esto es que la persona pueda asistir al can hasta que llegue a la veterinaria en casos de envenamientos o que requiere inmovilización, hemorragias, traumas y golpes de calor) y luego se llega a la etapa de búsqueda y rescate", comentó a Diario La Provincia SJ, Braian Errecalde, director de Pretorians Group, que está a cargo de la capacitación y certificará a los alumnos.

El adiestrador canino Paulo González con Zeus, su compañero, en plena acción.

Agregó que pueden participar los sanjuaninos con perros de cualquier edad, raza o mestizos. “Lo que puede influir, en mayor o menor intensidad en el aprendizaje, es si está dispuesto al trabajo. Hay algunos canes que por su edad y predisposición de la raza, no aprenderán al mismo ritmo o no alcanzarán algunas actividades al mismo ritmo que lo haría un cachorro, pero todos pueden ser parte”.

Destacó que "le propusimos a Paulo González, en su gran experiencia en lo que es adiestramiento canino que estuviera al frente, y planificamos esta Diplomatura que es abierta a todo público. Tiene entre sus contenidos, formar en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, algo importante e innovador. Tomamos en cuenta que estamos en una zona sísmica y también, que el perro puede hacer un rastro específico para personas desaparecidas en grandes áreas o terrenos agrestes".

Zeus, un perro con carga genética de rescatistas.

Y resaltó que "algo novedoso que proponemos es que la persona aprenda con su can. A nivel nacional, hay capacitaciones como ésta en la modalidad virtual. Pero consideramos que, para el verdadero adiestramiento canino, no hay nada mejor que uno acuda con su perro y trabajaremos en una línea de adiestramiento en positivo. Es decir, con agentes motivantes y sin castigos, algo que fue parte de la vieja forma de adiestrar".

En ello, “se trabajarán conductas que la persona detecte como negativas en el perro. Por ejemplo, en un cachorro que rompe zapatillas, con esa acción nos está demostrando frustración o indica una falta de actividad física para que el perro libere energía. Iremos trabajando en ello para lograr que haya perros más educados en la comunidad y tratar de evitar incidentes con otras personas. El animal trabaja por conductas y quizás, para él está bien corretear al primero que pasa en bicicleta. Eso se puede trabajar y hablamos de obediencia básica y de directivas del guía".

Y señaló que “en esta primera propuesta de nuestra empresa, que dictamos capacitaciones en el área seguridad, tuvimos una respuesta muy positiva de los sanjuaninos.

Adiestrar en positivo y con perfil rescatista

El adiestrador canino Paulo González tiene vasta experiencia ya que fue jefe de la sección Canes del Servicio Penitenciario Provincial (hoy, retirado) e incursionó en búsqueda de personas con la ONG Unidad canina de rescate San Juan.

Señaló que los sanjuaninos “pueden con esta formación en diplomatura, comunicarse mejor no verbalmente y verbalmente con su can y que el animal tenga mayor bienestar. Vamos a adiestrar en positivo y trabajar en obediencia básica, partiendo que se puede llegar a un objetivo de diferentes maneras. También haremos asesoramiento en el trato al animal y las normativas vigentes para las distintas razas y los canes mestizos. Hay una base científica que atraviesa esta preparación y los principios de la Psicología canina”.

Para esta formación, habrá un 50% de clases teóricas y el otro 50% de prácticas, en la que destacaron que lo ideal es poder asistir con el perro.

Expresó que si bien lo mejor es trabajar desde cachorro, pero se puede lograr una disciplina en cualquier edad. Y sobre razas, señaló que “no hay reglas al 100% sobre aprendizaje pero sí algunos condicionantes como el tamaño. Para búsqueda en estructuras colapsadas no nos vamos a valer de un Gran Danés, por ejemplo, sino un can medio. Pero tenemos al Pastor belga malinois que sí tiene cualidades para seguridad y búsqueda de personas, el Golden Retriever para búsqueda de narcóticos y terapia y el Ovejero alemán es multifacético, con todas esas tareas. Tienen disposición genética para ello”.

Y continuó acerca de las razas que “podemos saber a qué atenernos cuando crezca o marcan un camino, lo que es una ventaja. Y en cuanto a los mestizos, uno no sabe qué tamaño tendrá cuando lo conoce de cachorro, precisamente al no conocer a sus padres”.

Por último, destacó el contenido especial y "estrella" de la formación de cuatro meses. "También haremos una introducción al can de búsqueda y de seguridad. Es innato que los perros que viven con una familia, ante un derrumbe o un sismo, busquen a las personas, por sí solos. Por ello, con un poco de entrenamiento y guía de su dueño, puede llegar en un futuro a rescatar a su propia familia, a un vecino o a él mismo. Los perros son compañeros y muy fieles y podemos enseñarles a realizar búsquedas”, precisó.

Derribar el mito del “perro malo”

Errecalde, quien también es adiestrador canino, resaltó que el estigma del “perro malo” se trabaja y que las conductas no corregidas o fallos en la crianza del animal son responsabilidad del humano.

“No hay perros malos sino ignorancia de las personas que ejercen la tenencia. La conducta maliciosa de un perro no es culpa del animal. Las personas somos responsables. Por eso, el adiestramiento en positivo genera respuestas positivas e incluso, poder contar con un aliado en momentos de emergencia como un rescate”, dijo.

Paulo González agregó que “si el dueño entiende mejor a su perro y comunicarse mejor, logrará darle una mejor vida al can. Los perros nos quieren, nos aman e intentan comunicarse con nosotros. Y en ello, a veces sin saber, hacemos lo contrario a lo debido”.

En ello, utilizó un ejemplo gráfico: “si un perro se va de una casa, cuando regresa no hay que castigarlo o retarlo por su acción. Sino todo lo contrario, hay que premiarlo por volver. Así interpretan que tienen que volver o quedarse en casa y no irse. Ellos no pueden ser tratados como un niño que no hizo caso ya que los confundimos”. Como ese caso, en la capacitación se abordarán varias situaciones habituales de la vida real.

Zeus, la promesa rescatista

Es un cachorro que adquirimos en La Pampa y su papá es un perro de intervención de la Policía de esa provincia. Su mamá es parte de una ONG de Búsqueda y Rescate. Con ello, trae toda la genética para el trabajo.

Hace dos meses llegó a San Juan y es el fiel compañero de Paulo. El instructor lo prepara para el trabajo de búsqueda y rescate y pueda colaborar en operativos en la provincia.

Paulo destacó que Zeus está en la etapa de adiestramiento básico, actualmente. “Es un ovejero belga malinois, una raza predispuesta para tareas de búsqueda y de seguridad y por ello, trabajan mucho en las fuerzas de seguridad. Es persistente, tenaz y de trabajo”.

Detalló que, tras entrenamiento, esperan que se convierta en un perro apto para la búsqueda de explosivos, de personas y en labores de seguridad y emergencia.

Quiero inscribirme

Quedan los últimos cupos para la primera cohorte de esta diplomatura y los interesados en saber más y/o inscribirse, deben comunicarse al 264- 5084351.

La capacitación es parte de la oferta educativa de Pretorians Group es un emprendimiento joven en San Juan que propone a la comunidad acceder a capacitaciones específicas como Seguridad privada y protección ejecutiva, Recursos humanos, Auxiliar e higiene y seguridad y Técnico operador en explosivos. Todas tienen dictado presencial y ofrecen una opción de pronta salida laboral.