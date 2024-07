Eliana, la sanjuanina que a sus 64 años sueña con conocer a su hijo y recuperarlo

sábado, 13 de julio de 2024 07:57

"Quiero poder abrazarlo". Con esas palabras y el sueño palpitando fuerte, Eliana Tintinelli no pierde las esperanzas de abrazar a su hijo. Sería la primera vez que pudiera hacerlo. Cuando estaba en su útero, le habló mil veces y acarició cada día que la acompañó en esos siete meses de gestación. Pero cuando nació el 12 de octubre de 1990 le dijeron que había muerto minutos después. Sin embargo ella lo escuchó llorar y sabe que lo trasladaron a una incubadora para que pudiera terminar de desarrollarse.

En el camino sucedieron distintas situaciones que la llenaron de dudas sobre si murió o no. La principal fue que nunca le entregaron el cuerpito y en el acta de internación decía que había sido operada del hígado. Luego le dieron un acta de defunción que figuraba como fecha de muerte el 19 de noviembre.

"En el año 90, yo cursaba un embarazo de 7 meses. Tengo sangre RH negativa y tenía 6 hijos. A Juan Alberto Talquenca me lo sacaron a los 7 para que no tuviera complicaciones durante los meses que faltaban de gestación. Me hicieron ecografía, salió perfecta y yo estaba perfecta", recordó Elina a Diario La Provincia SJ.

En su relato, que está marcado por el dolor y la tristeza, detalló con precisión cada minuto de aquel día. En su mente aún está presente que una enfermera le pidió que fuera a amamantar a su bebé pero otra mujer le dijo "no, porque está muerto". "No me entregaron el cuerpo ni nada. Cuando yo pido hablar con el director, me dijo que yo figuraba en el libro, donde te hacen firmar todo, como que tenía una operación de hígado. Le digo no, yo tengo una cesárea y tengo un hijo que me dicen ahora que está muerto", explicó subrayando que "costó que me dieran el papel de defunción".

A partir de ese día, el dolor se apoderó de ella y en su corazón sentía llorar a su bebé pero sin tenerlo cerca. "Lloré todos los días hasta los dos años. Se me volcaba la leche. Me ha costado mucho y me sigue costando. Porque yo sé que está vivo. Mi hijo está vivo", agregó.

Por eso, en su corazón y en su familia late fuerte el presentimiento de que ese bebé, hoy es un hombre que tiene 33 años de edad y está en alguna parte de San Juan. "Me han dicho muchos por acá que han visto a un chico que es muy parecido a mi otro hijo", señaló y luego ejemplificó lo que vivió su hijo un día: "cuando empezó a trabajar en la municipalidad, estaba mi hijo limpiando el centro y una mujer lo agarró en la noche. Una señora de edad le dijo ¿qué estás haciendo acá?, ¿Por qué estás limpiando? Vámonos a casa". Él le dijo "no, señora. Yo no soy hijo suyo" y ella respondió: "¿Cómo que no? Si sos mi hijo, vámonos a la casa".

Desde aquella situación se reavivó el presentimiento de que aquel bebé está vivo y hoy es un hombre. Por eso decidió hacer un llamado al corazón de quienes lo criaron: "Les pido que me lo devuelvan, que le digan que la madre está viva. Que yo nunca lo dejé. Jamás. Yo lo sigo esperando porque sé que está vivo. Sé que existe", afirmó.

Hoy Elina tiene 64 años de edad y sigue esperando a su hijo. Lo quiero ver y conocer: "Quiero que sepa que tiene a su padre y a su madre vivos. Que estamos vivos y tiene hermanos".