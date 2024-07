Paro universitario: analizan medidas de fuerza tras el periodo de vacaciones

viernes, 12 de julio de 2024 19:45

El pasado miércoles 10 de julio, el Plenario de Secretarías Generales y la Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU Histórica se reunieron de manera conjunta en la sede de la federación en Capital Federal. En dicho encuentro, se resolvió proponer a las asociaciones de base de la Federación y al resto de las organizaciones sindicales de las Universidades Nacionales, profundizar las medidas de fuerza a partir del 12 de agosto.

Según informaron, la docencia universitaria y preuniversitaria intensificará las medidas que paren la universidad pública para defenderla, ya que "sin salarios dignos no puede sostenerse la universidad abierta". Asimismo, advirtieron que, si no se avanza en la paritaria para una recuperación real del salario, peligrará el desarrollo del segundo cuatrimestre.

“Lo que estamos discutiendo es el cese de actividades y distintas medidas a partir del 12 de agosto. En San juan tenemos planificado la semana del 22 lanzar una consulta digital a los docentes, y visitar los colegios preuniversitarios, dijo y agregó, “después de las mesas hacer un paro que puede ser entre 72 horas a una semana y así, una semana por medio en forma escalonada y progresiva”.

En este sentido remarcó que, “sigue la lucha, en el marco de que nosotros en el mes de junio no tuvimos convocatoria paritaria, solamente un 4% por decreto. En julio todavía no tenemos llamado del gobierno, y en el marco de una situación en donde en el mes de julio nos iban a empezar a proponer, además de darnos un aumento acorde a la inflación del mes anterior, un aumento extra para recomponer el 50% de pérdida salarial que tenemos los docentes y no docentes, los trabajadores universitarios, desde que asumió el gobierno actual" dijo el secretario general Jaime Barcelona en Canal 13.

Finalmetne aseguró, “estamos atravesando el problema de nuestros compañeros en todos lados. Los salarios han quedado muy deprimidos. Además de haber dado los aumentos salariales por debajo de la inflación y tener una pérdida salarial, el Gobierno Nacional ha sacado el adicional salarial a todos los que son los cargos bajos”, expresó.