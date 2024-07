Licencia de conducir: cerca del 50% reprueba el examen práctico y preocupa la falta de “conciencia vial”

miércoles, 10 de julio de 2024 22:37

En lo que va del año, obtener el carnet de conducir continúa siendo un proceso complicado para los sanjuaninos. Según datos recientes, casi la mitad de los aspirantes no logra aprobar el examen práctico. Autoridades de EMICAR señalaron que gran parte de las deficiencias radican en la preparación proporcionada por algunos instructores privados.

Ernesto González, gerente de EMICAR, resaltó que, en el transcurso del año 2024, la cantidad total de trámites realizados, incluyendo licencias de conducir, renovaciones, duplicados y otros servicios, oscila entre 3.000 y 3.500 gestiones mensuales. En este escenario, indicó que esta cifra puede variar dependiendo el mes. En julio, registran un repunte en la demanda tras el receso invernal lo mismo sucede en el período de diciembre y enero.

“Con el examen teórico se mejoró muchísimo con el tema de los cursos obligatorios de Seguridad Vial. La gente empezó a tomar mucho más conocimiento de lo que tiene que ver de las normas de seguridad vial. En el tema del examen práctico solemos tener algunos inconvenientes importantes que tiene que ver con la gente que enseña a conducir”, subrayó González, de EMICAR, a Diario La Provincia SJ.

El referente en el tema hizo referencia en la problemática con los instructores privados e indicó: “En muchas ocasiones, los instructores prometen a sus alumnos que podrán obtener la licencia de conducir. Parece que se centran más en enseñar cómo pasar el examen en lugar de impartir verdaderamente habilidades de conducción. Algunos creen que dominar el estacionamiento u otras maniobras será suficiente para aprobar, pero desafortunadamente esto llevó que entre el 40% y el 50% no aprueben el examen práctico”.

En este contexto, González mencionó que están listos y cuentan con la Escuela de Seguridad Vial para abordar esta situación. El especialista destacó que el objetivo no se limitará únicamente a enseñar técnicas de manejo, sino que también trabajarán en colaboración con los educadores y los instructores. Además, se comprometió a apoyar y colaborar con el sistema judicial en este ámbito.

El referente en el tema señaló que tanto en automóviles como en motocicletas se registra un porcentaje significativo de rechazos en los exámenes. Sin embargo, lo que más preocupa en muchos casos es la falta de concienciación de los conductores, quienes deben entender que obtener la licencia no es solo un trámite, sino una responsabilidad que implica cumplir con normas y garantizar la seguridad vial.

"Nos damos cuenta que muchas veces las personas no evalúan la peligrosidad. Hay muchos que de pronto se compran una moto de alta cilindrada por alguna actividad específica. A esa gente le cuesta mucho aprobar los exámenes prácticos porque piensan que es solo cuestión de subirse a la moto y conducir. Lamentablemente, al presentarse a rendir el examen, descubren que no están capacitados para manejar esas motocicletas de alta potencia. A veces, al principio se frustran, pero luego reconocen que realmente no estaban preparados para hacerlo", subrayó.

Por último, el referente en el tema indicó que estuvieron en constante conversación con las autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan. "El foco principal siempre debe estar puesto primero y fundamentalmente en la concientización vial. Estoy convencido de que las personas saben lo que deben hacer para evitar los accidentes de tránsito, como usar casco, respetar los semáforos y las velocidades. Todos conocemos estas normas, pero no siempre las cumplimos. Es crucial trabajar intensamente en la concientización y en los controles por parte de la Policía", cerró.