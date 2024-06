Virgen de Copacabana: familia, fe y milagros, el sostén de una devoción que unió a Bolivia y San Juan

domingo, 9 de junio de 2024 13:45

Del 2 al 4 de agosto, la comunidad boliviana y sanjuanina celebrará a la Virgen de la Candelaria, más conocida como de Copacabana, que tendrá como hito la inauguración de su capilla en Villa Saffe (Capital), cumpliendo una promesa que hace 40 años realizó el matrimonio integrado por Sabina Franco y Francisco Aguilar. Además, regresarán tras 4 años las agrupaciones de danzantes de otras provincias en lo que se perfila como un gran acontecimiento de fe. En ello, el eje es la Virgen que dejó y deja huella en quienes se han unido para honrarla.

Entrevistados por Diario La Provincia SJ, integrantes de la Fraternidad Centralistas compartieron su sentir hacia ella y lo que los motiva a mantener vigente su advocación en San Juan, a cuatro décadas de la llegada de su imagen.

Para Melani Valda Gómez, “la Virgen y la Fraternidad significan familia, raíces. Mi padre y toda mi familia es de Bolivia y yo soy boliviana nacionalizada por elección propia. Hace 21 años que formo parte de la fraternidad y también, hace 21 años que conocí a mi marido. Así que me dio una familia, mis hijos y hoy en día, mi hijo más grande por elección también decidió bailar. Lo debe tener en la sangre como su madre. Así que para mí, rendirle honor a la Virgen es un estilo de vida y amor”. Resaltó que el acompañamiento de la familia en estos meses es clave, ya que hay mucho ensayo, reuniones y actividades para la Fiesta, que demandan un apoyo fundamental.

Argentina, Mercedes y Guillermo, los referentes y testigos de las historias de devociones a la Virgen.

Por su parte, Argentina Delgadillo resaltó que “estoy orgullosa de estar en la colectividad boliviana. Porque mis papás son bolivianos y mi hija es la que me trajo para acá cuando tenía 13 años. Me dijo: “¿vos te avergonzás de ser hija de bolivianos?”, que era lo que ella interpretaba al no verme participar. Y le respondí: “No, hija, no. Pasa que no tenía con quién venir”. Así que por ella estoy acá y ahora lo hacen mis nietos. Estoy orgullosa de ellos”.

Para Mercedes Accoroni, significó abrazar un amor junto a su esposo, actual presidente de la Fraternidad Centralistas. “Yo soy argentina y me casé con un boliviano. Siempre he sido muy católica y muy devota de mis raíces. A mi esposo siempre lo acompañé y lo sigo acompañando. Es más, tres de mis hijos, en tiempos pasados, bailaron ellos a la Virgen y seguimos todos con la misma devoción, cariño y el mismo respeto hacia ella. A veces, la salud no nos ayuda pero nos damos un “sacundoncito”, como quien dice, y estamos acá al lado de ella, siempre pidiéndole. Y gracias a la bendición de Ella estamos aquí”.

Y Guillermo Rojas, presidente de Fraternidad Centralistas, continuó: “esta gran familia se siente unida por la Virgen. Creo que nos dimos cuenta que a la juventud y desde los niños, los hemos sacado de la droga y de la mala educación. En realidad acá demostramos esta disciplina de ayudar a preparar la Fiesta, de ensayar para bailar a la Virgen. Han bailado hasta lastimados y lesionados en piernas y pies y no le dieron importancia y siguieron cumpliendo la promesa a la Virgen. Es una promesa espiritual personal que la hacen con mucha devoción y con el interés de poder mejorar cada día”.

Recordó que los danzantes no sólo se presentaron en San Juan sino también en Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y gran parte del país. “Creo que somos la fiesta más grande de Capital de San Juan y así nos lo reconoció el municipio. Mientras la Virgen nos tenga en vida, acá estaremos compartiendo, porque hay muchas semillas que ya han nacido ya con ese interés por la Virgen en la sangre. Nhay cansancio, no hay dolor, no hay nada y estamos acá, para seguir adelante”.

En tanto, Ana Aguilar se emocionó hasta las lágrimas al comenzar a compartir su sentir. “Para mí, es familia y unión. Porque en el peor momento, la Virgen y la Fraternidad acompañaron a mi familia. Tuve la desgracia de perder en un accidente de tránsito a mi marido y recibí mucho apoyo de todos: desde la comisión como de cada danzante. Eso creo que es decir agradecimiento más que nada. Resalto el apoyo que siempre hemos tenido. Desde que bailé embarazada hasta ahora: es unión y es una familia”.

Atravesando el duelo, Ana y sus hijas realizaron un deseo de su esposo. “El año pasado, mi marido estando en vida promete ser promesante de manto. Fallece y con sus hijas cumplimos esa promesa”, contó. Ana, Rocío y Érica, con la fe como bastión y la Virgen como Madre de una gran familia.

Por su lado, la bella Ñusta (reina de la Fraternidad), Rocío Bustamante también sumó su testimonio de fe. “No soy descendiente de bolivianos y llegué así como de casualidad. La verdad es que han pasado ocho años y el amor que siento por la cultura, la devoción por la Virgen es algo increíble. Así que para mí representa en mi vida muchas cosas. La Virgen es unión, fe, amor y familia. Gracias a la Fraternidad conocí a mi pareja, una de las personas más importantes que tengo en mi vida. En los momentos en los que estuve muy mal y en los que literalmente necesitaba un milagro, me encomendaba la Virgen y era algo increíble”.

Por último, Érica remarcó que “siento mucha devoción por la Virgen y mucho agradecimiento. También, me emociono porque gracias a mi abuela, que ya no la tengo, vine acá. Hace más de 30 años que estoy acá. Con 10 años vine por una promesa que hizo mi abuela por la salud de mi madre y ahí empecé. Ahora estamos ante el regreso de la Fiesta, por regresar a bailar y mis hijas también me siguen y mi esposo me hace el aguante. Tampoco soy descendiente pero nos une la Virgen. Muchas veces, uno le agradece más que nada por la familia y por los amigos que hacemos acá”.