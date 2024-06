Una "regla de oro" y una costumbre de los abuelos: el ABC de la calefacción segura para los sanjuaninos

domingo, 9 de junio de 2024 10:55

Con un frío que se adelantó y con temperaturas más bajas, los sanjuaninos tienen que tomar precauciones a la hora de una calefacción segura. En ello, este año, pesa también el factor económico con las subas de las tarifas de gas y de luz que limitará su uso y aumentará el uso de leña y braseros. Desde Protección Civil resaltaron lo que se debe tomar en cuenta para evitar desde intoxicaciones e incendios a muertes.

“Con cualquier sistema de calefacción, ya sea con gas o con el brasero, se genera monóxido de carbono y por ende, contaminaciones en el ambiente. Lo que tenemos que tener en cuenta, siempre y como regla de oro, es la ventilación. Ya sea con un sistema a gas, que debe ser con equipos normalizados que tengan el residual o el extractor de aire hacia el exterior (tito balanceado) o con brasas y leña, donde no haya gas natural, es clave”, señaló a Diario La Provincia SJ, el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

Resaltó que, aunque parezca contradictorio, se requiere que “se tenga alguna ventilación, o la ventana apenas abierta, para que haya una pequeña corriente de aire y esa atmósfera vaya renovándose y por ende, no se contamine o “se llene”, de alguna manera, con el monóxido de carbono”.

El titular de Protección Civil resaltó también que hay que renovar, al menos una vez al día, el aire de los ambientes. “Hay que aprovechar algunas horas del día para ventilar. Es que el monóxido se va acumulando en el ambiente y no lo vamos notando. Entonces, sobre todo el mediodía que está un poquito más cálido, se debe hacer una ventilación integral de la casa”, explicó.

Expresó, además, que es necesario adoptar otra conducta de seguridad: “cuando nos vamos a dormir, todo sistema de calefacción, ya sea normalizado y no normalizado, se recomienda apagarlo. En el caso de los braseros, sacarlos al exterior y en el caso de los equipos de calefacción, apagarlos porque nosotros cuando nos vamos a dormir, estamos ausentes en conciencia y en ese ambiente, no podemos medir el riesgo de artefacto prendido o apagado y menos, si hay presencia de monóxido a través de descomposturas. La persona no puede despertar”.

En ello, Heredia pidió rescatar una costumbre que tenían nuestros abuelos. “Volvamos a lo que hacían nuestros predecesores y nuestros queridos viejos. Se calefaccionaban con leña o brasas en el día y en la noche, con mantas y frazadas. Es la manera más sana que se puede proteger a las personas”.

Chequeo de equipos y los “no” en calefacción a gas

Carlos Heredia señaló que es primordial para evitar incidentes y hasta episodios fatales que se revisen los equipos de calefacción a gas por parte de un especialista matriculado.

“Se tiene que hacer un chequeo técnico para ver su funcionamiento correcto. Recordemos que la llama siempre tiene que ser de color azulada. Si hay una llama roja, hay una combustión incompleta”, dijo.

Y resaltó otra costumbre peligrosa de los sanjuaninos: “por ahí, se utilizan los hornos de las cocinas. Son artefactos para cocinar, no para abrigar. Otro dispositivo de llama libre, son las denominadas “pantallas de gas”. Esto es porque la combustión del gas consume el oxígeno del ambiente. Por eso calefaccionan más rápido pero no son para nada seguras y a su vez, son un riesgo importante de incendio”.

Otra costumbre peligrosa

Heredia destacó que, en días de frío intenso, no es recomendable que se usen los medios de calefacción para secar ropa. La provincia cuenta con varios antecedentes de incendios por estas causas; uno de ellos se cobró la vida de tres personas en el barrio UDAP.

“No es para nada recomendable el uso de estufas o cualquier sistema de calefacción para secar ropa. Más aún cuando nosotros nos alejamos de la casa, no estamos en el ambiente o dejamos los niños. En el mercado hay mucha prenda de nylon, que es mucho más combustible que a lo mejor una prenda de algodón o lana. Es preciso secar al aire libre, aunque cueste más tiempo”, marcó.

Y sentenció, en general, que “tenemos que realmente prestar atención a cómo nos vamos a calefaccionar en el hoga. Más allá de la economía hay que priorizar la seguridad. Recordar siempre: la ventilación, el uso correcto y la distancia que tiene que haber entre un elemento de calefacción y cualquier elemento combustible, como un tapizado, papel, una biblioteca o un armario. Estos elementos pueden tomar rápidamente temperatura y generar un incendio”.