Taxistas salieron a rechazar la convocatoria que circula de un paro en San Juan

domingo, 9 de junio de 2024 20:24

Las aguas están divididas y este domingo terminó generando gran revuelo. El Sindicato de Conductores de Taxi convocó a un paro en San Juan para el próximo miércoles, en Ruta Nacional 40, a la altura de Matagusanos, cerca de Talacasto. El objetivo es impedir la circulación al departamento Iglesia, Jáchal y Calingasta para evitar la subida de los mineros.

Ante esta convocatoria, desde la CAPE (Cámara de Permisionarios de San Juan) y desde la CPU (Conductoras Profesionales Unidas) salieron a despegarse de esa convocatoria e indicaron que desde ambos sectores sí mantienen diálogo con el ministerio de Gobierno en materia de tarifas.

"Nosotros no estamos proponiendo ningún corte de ruta, ni nada. Sería muy estúpido decir algo así cuando el martes tenemos una reunión con el secretario de Tránsito y Transporte. CAPE siempre ha hecho, no vamos a negar, algún tipo de movilización, pero siempre dentro del marco de la ley, y primero vamos y hablamos con los representantes o con quien tenemos que hablar antes de tomar alguna medida, porque sería malo tomar una medida y después ir a hablar con la gente que corresponde", señaló Jorge Vedia desde CAPE a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que ya se puso a consideración hace unos días un pedido al gobierno del porcentaje que se desea alcanzar con el aumento de la tarifa. "Legalmente corresponde ahora en junio el aumento de tarifas al sector. Son dos aumentos al año, uno en junio y otro en diciembre o enero, pero está todo presentado y este martes en la mañana tenemos reunión. No sólo irá la CAPE, tengo entendido que van a invitar a otros sectores. No sé si ese sindicato estará invitado", señaló aclarando que CAPE tiene "alrededor de 100 propietarios de autos que somos los que concentramos o los que movemos la industria de taxis y remis acá en San Juan".

Por otro lado, desde CPU también se expresaron en el mismo sentido. "La posición ante la decisión que ha tomado el sindicato de cortar nada menos que una ruta que conecta departamentos alejados con el centro de la ciudad me parece una locura. Y me parece una locura que ellos hablen desde el sector de los taxis, porque ese sindicato prácticamente no tiene afiliados", señaló Virginia Muñoz, referente de Conductoras Profesionales Unidas, a Diario La Provincia SJ.

Luego agregó: "la mayoría del sector, te diría un 95%, estamos en diálogo con el gobierno. De hecho ya nos han llamado para una reunión este martes. Se ha estado preguntando desde la Secretaría de Tránsito la opinión sobre las subas, si estábamos de acuerdo en los porcentajes, para sentarnos en una mesa a dialogar. No veo la actitud del sindicato de cortar donde pasan camiones, colectivos con gente. Es una locura, nosotras no apoyamos ese corte, de hecho estamos totalmente en desacuerdo. Me parece incoherente, como me parece también incoherente las cosas que está exigiendo él, porque la verdad que no sé si trabaja para choferes o para quién, a quién defiende".