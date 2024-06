Aumentó la modalidad de pago semanal a los empleados de comercios en San Juan

domingo, 9 de junio de 2024 17:04

En medio de un contexto económico especial y un panorama laboral dinámico en San Juan, la modalidad de pago semanal a algunos empleados de comercios se está repitiendo en varios locales de la provincia. Este cambio, que implica recibir sueldos segmentados a lo largo del mes en curso, está generando la atención del SEC.

Según Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, esta nueva tendencia de pago semanal está siendo adoptada por varios comercios en San Juan. Aunque la práctica aún es minoritaria, se ha observado un aumento en su adopción, especialmente entre empresas de limpieza que pagan semanalmente o quincenalmente.

"En algunos casos, nos hemos acercado a los empleados y nos han dicho estar de acuerdo, porque por ahí en el mes en curso, no está mal. Por ejemplo, este sábado le pagan algo, el otro sábado le pagan otra vez. Le van pagando en el mes en curso. Si los empleados están de acuerdo, porque es dentro del mes que tendrían que estar cobrando en realidad, no hay inconveniente", señaló Moral a Diario La Provincia SJ y aclaró: "en los pagos por ahí adelantados o pagos dentro del mes, siempre y cuando los empleados estén de acuerdo, nosotros no hacemos nada".

El sindicato ha intervenido en casos donde los pagos se retrasan más allá del mes correspondiente y es ahí donde se genera el problema. Para algunos trabajadores, puede generar dificultades financieras, especialmente si los pagos no son suficientes para cubrir gastos mensuales básicos como el alquiler, servicios y tarjetas de crédito. "A los 15 días ya tenés vencida la luz, el alquiler, la tarjeta, cualquier otra cosa que hayas sacado en cuota. Entonces es ahí cuando los empleados se ven perjudicados", señaló.

Despidos y cambios en el empleo:

Por otro lado, el panorama laboral en San Juan también está marcado por una realidad que está presente desde hace años: una vez que el contrato se vence, ya no lo renuevan. Si bien no son despidos, sí implica que la persona queda desvinculada de la empresa y por ende queda sin trabajo.

"El empleado de comercio tiene un cambio en forma permanente y un éxodo en forma permanente de un lugar a otro. Inclusive aquellos que cambian de un comercio a otro porque tienen la posibilidad de estar mejor rentados. Eso siempre existe. Abril se ha quietado bastante y en mayo también ha seguido quieto. Hemos tenido en el último mes, alrededor de 20 personas despedidas y alguna de ellas ni siquiera podemos decir que son despidos porque son personas que han estado los primeros 90 días de prueba", explicó destacando: "seguimos teniendo como una meseta y que ha empezado inclusive a bajar con respecto a los meses anteriores".

Moral aclaró que no se han dado "tantos despidos" sino que "hay una meseta prácticamente en el mes de abril y mayo". A mitad de mayo comenzó a bajar los despidos, teniendo en cuenta que esas personas no han sido despedidas, sino que no le han renovado el primer contrato.

Este cambio en la modalidad de pago y los despidos en el sector laboral de San Juan reflejan la complejidad y la volatilidad del mercado laboral actual. Es crucial que tanto empleadores como trabajadores encuentren un equilibrio que garantice condiciones laborales justas y estables para todos los involucrados.