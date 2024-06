Educación y cultura Sala 3, la banda sanjuanina que supera los desafíos y demuestra que no hay límites para la música Los chicos de la Escuela Especial Aleluya encaran un proyecto único en la provincia. Conformaron el primer grupo musical sanjuanino con chicos con Síndrome de Down. Con un amplio repertorio y múltiples presentaciones demuestran que su talento no tiene límites.