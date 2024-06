Licha de Gran Hermano llegó a San Juan, probó por primera vez una pachata y así reaccionó

sábado, 8 de junio de 2024 10:27

Con el clima a favor, "Licha" de Gran Hermano llegó a San Juan y rápidamente llamó la atención de muchos de sus seguidores en la provincia. Lisandro Navarro arribó este viernes para participar de una serie de eventos, hacer turismo y disfrutar de la geografía de acá.

A través de sus redes sociales, el "hermanito" compartió su entusiasmo por descubrir los encantos de esta región argentina y en su historia de Instagram le pidió a sus seguidores que le recomendaran lugares para visitar y comer.

Al mediodía estuvo en un reconocido restaurante de Rivadavia donde comió unos ravioles de verdura con tuco y mucho queso. En la noche probó una pachata y su reacción fue sorprendente. Con un video, mostró lo bien que se veía y lo rico que estaba.

Al degustar la pachata de lomo, huevo frito, jamón cocido, queso, tomate y lechuga, Navarro no pudo contener su entusiasmo: "El pedazo de sándwich, ¿pachata, cómo se llama? Una locura. No, amigo, ustedes no se dan una idea de lo que es este sándwich, es una locura, así que 'provecho'".

En las redes sociales, también se compartió un video donde se ve a Navarro mostrando su gratitud y cariño hacia la gente de Gran Neeeño San Juan, a quienes envió un beso como muestra de agradecimiento por el cálido recibimiento.