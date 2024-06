Fuerte malestar de sanjuaninos varados en el Paso Cristo Redentor

sábado, 8 de junio de 2024 20:02

Este sábado, los sanjuaninos manifestaron su malestar tras quedar varados por varias horas en Chile. Hay 6 colectivos, alrededor de 50 autos y reclaman por una pronta solución ya que no cuentan con baños y muchos de los sanjuaninos que se encuentran allí toman medicación.

En el relato afirman que desconocen los motivos del cierre del Paso Cristo Redentor, en el comunicado de las autoridades aseguraron que "se comunica a los usuarios que a solicitud de último momento de las autoridades de Chile, hoy sábado 8 de junio el Paso Internacional no se habilitará y permanecerá cerrado. Para una mejor programación de su viaje, se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y el estado del Paso Internacional".

En este escenario, los sanjuaninos manifestaron su descontento y compartieron diversos videos del mal momento que están viviendo en aquél lugar tras la medida tomada por las autoridades.

En los videos, una mujer oriunda de San Juan destacó que "nos tienen acá, nos tienen varados y nos dicen que no nos van a dejar pasar. El tema es que hay 6 colectivos llenos de gente con niños, hay vehículos completos. Sin plata, sin baños, un desastre; no sabemos qué vamos a hacer".

"Todos parados acá. No puede ser, el clima está bien, no nos dejan pasar", aseguró una sanjuanina mientras mostraba las imágenes de la angustia que se vive tras no poder regresar a sus hogares.