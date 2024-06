Los supermercados se reacomodan en San Juan ante la crisis: ¿habrá reducción de personal?

viernes, 7 de junio de 2024 08:08

Un contexto complejo atraviesa el país con una crisis económica que afecta a distintos sectores pero especialmente al vinculado al consumo. Según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas en supermercados cayeron 9,3% en marzo y el acumulado del primer trimestre de 2024 presentó un descenso de 11,5% respecto de igual período de 2023. En este contexto, las principales firmas nacionales con sucursales en las provincias comenzaron a tomar medidas de acción.

En San Juan, esto generó la preocupación en el Sindicato Empleados de Comercio, SEC, que ya intervino para conocer la realidad del sector en la provincia, atentos además a que en una de las tiendas más grandes que hay, HiperLibertad, se había generado un cambio en el equipo directivo.

"El martes fuimos al Hiperlibertad, porque hay una nueva directora. La hemos conocido y nos ha comunicado que no van a haber despidos. Hay una reorganización interna, siempre y cuando los empleados estén de acuerdo, pero no va a haber despido", explicó Mirna Moral a Diario La Provincia SJ. En este hipermercado, hay 110 empleados.

Además mantuvieron una reunión con autoridades del Cencosud, provenientes de Mendoza, responsables del SuperVEA. "Nos han asegurado que a pesar de que tienen muchos empleados, ya tienen 20.000 empleados en el país, están tomando diferentes decisiones que no van a afectar a la planta de trabajadores", detalló subrayando que en la provincia, este supermercado tiene 220 empleados distribuidos en las distintas sucursales.

Finalmente aclaró que "en su momento se conversó con el Hiperchango, y San Juan fue una de las provincias que no tocó ni a un empleado. Si bien tuvieron dos despidos, no fueron dentro de la categoría empleado, sino que fueron dentro de los que no son empleados y ni siquiera estaban dentro de nuestro convenio".