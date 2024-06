Mantenimiento de artefactos a gas: en San Juan, cayó 15% la demanda y piden extremar cuidados

martes, 4 de junio de 2024 22:24

En este 2024, desde AISAGA, (Asociación de Instaladores Sanitaristas, Agua, Gas y Afines) destacaron que atraviesan la temporada alta en el rubro. Entre las consultas más frecuentes de los sanjuaninos se encuentran los trabajos de mantenimiento de artefactos. Principalmente de calefones, luego le siguen estufas, cocinas, entre otros.

En este año notaron que hay un poco más de concientización, pero son muchas las problemáticas que se detectan a diario, una de ellas es la falta de revisión de los artefactos en tiempo y forma. Por ello, el presidente de AISAGA, Horacio Correa, detalló algunas medidas a tener en cuenta para evitar tragedias en esta temporada invernal en San Juan.

“Venimos un poco más bajo que el año pasado, pero ya entrando en la época más fría es notable la demanda en service, muchos problemas con instalaciones y a reparar. Algunos usuarios que se les corta el servicio por precaución – seguridad porque tiene pérdidas y hay que reparar las instalaciones y realizar el trámite de rehabilitación”, comentó Horacio Correa, de AISAGA, a Diario La Provincia SJ. El referente en el tema aseguró que en comparación al 2023, registraron una baja del 10 al 15% menos. “Es considerable más que por el costo de mano de obra por el costo del material”, comentó.

El referente en el tema aseguró que actualmente notan en que predominan los service de artefactos, reparación de artefactos, ya sea de calefactores, calderas, calefones, termotanques. “Se incrementó el tema de instalaciones que tienen perdidas y hay que reparar o realizarlas nuevas, en el peor de los casos para los clientes”, aseguró.

Actualmente, Correa remarcó que las problemáticas que predominan en las viviendas de los sanjuaninos y les preocupa principalmente se concentra en diferentes campañas fuertes de concientización. “Nosotros desde la asociación iniciamos una campaña que habla del peligro del monóxido de carbono. Lo hemos puesto como premisa desde el 2018, pero este año intensificamos aún más la concientización hacia la comunidad sobre los riesgos que ocasiona el monóxido de carbono que nos lleva a la muerte casi de forma inmediata. Es un asesino silencioso; no se percibe de ninguna forma y recién nos damos cuenta cuando ya no tenemos alternativa de vida”, comentó.

El profesional en el tema comentó que a esta altura del año notaron una mayor concientización y buscan que con las diferentes campañas poder llegar a más sanjuaninos. “Nosotros tenemos como premisa que cuando entramos al domicilio antes de ver las instalaciones de cañerías y artefactos, lo primero que observamos son las ventilaciones permanentes y reglamentarias. Desde ahí parte nuestra intervención y servicios”, detalló.

En lo que respecta al estado de ventilaciones, Correa comentó que “hay instalaciones antiguas; nunca podemos entender los motivos de una instalación defectuosa. Una instalación aprobada no debería tener esos inconvenientes de defectos”. En este marco, el sanjuanino comentó que no debería presentar estas irregularidades un artefacto bien instalado por un gasista matriculado.

El referente en el tema se mostró preocupado ya que observan deficiencia en las ventilaciones que tienen cada uno de las ventilaciones. “El usuario opta a taparlas porque nos dicen que hay mucho frío. Nosotros les hacemos saber que es preferible abrigarse un poco más, pero no se deben obstruir las ventilaciones porque son las que salvan las vidas”, aseguró. Y agregó: “le hacemos saber a la gente que el monóxido de carbono no solamente lo produce al quemar el gas natural sino también en garrafas y braseros, demás. Si no tiene instalado el gas natural y se calefaccionan con alguno de esos elementos tienen que tener las precauciones del caso”.

Corra afirmó que los mantenimientos de funcionamiento de los artefactos se deben realizar anualmente. Inclusive antes de la llegada de la temporada de bajas temperaturas en la provincia. En cuanto a las ventilaciones, eso debe mantenerse y respetarse de forma permanente.

Tarifas de mantenimiento e instalación en San Juan

El costo del mantenimiento de un calefactor de tiro balanceado de acuerdo a las dificultades o modalidad de instalación, ronda los $50 mil a $40 mil. Se desinstala, se desarma íntegro, se le hace el service correspondiente, de combustión, limpieza y se vuelve a instalar, queda como nuevo.

El costo del mantenimiento del calefactor cámara abierta, que es el infrarrojo, que es lo más común que se usa, que no tiene salida directa al exterior, oscila los $25 mil a $40 mil, de acuerdo a las dificultades.

En lo que respecta a instalación de equipos, de acuerdo a la dificultad que se presente, va desde $45 mil, de cámara abierta, hasta $70 mil tiros balanceados.

Campaña de concientización de AISAGA