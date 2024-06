Martín Pulido, el sanjuanino que teje identidad con lanas y tintes naturales

domingo, 30 de junio de 2024 17:59

La vida de Pablo Martín Pulido, dio un verdadero giro de 180º en el año 2018, cuando decidió dejar de ejercer la sociología y dedicarse 100% al telar. Con un trabajo previo con tejedoras tradicionales de la provincia, tomó una decisión profunda para encarar un emprendimiento personal marcado por el rescate de la identidad local con el uso de lanas de la provincia tejidas con pigmentación natural.

"Llegué a la actividad a través de las tejedoras tradicionales del telar criollo de San Juan", dijo Pulido a Diario la Provincia SJ y agregó, "yo trabajaba vinculado a un proyecto muy grande que hubo hace unos años de ayuda para fortalecer la producción tradicional".

Si bien tenía experiencia con el tejido a crochet de manera amateur, empezó a conocer el trabajo de la lana, desde la oveja a la prenda terminada. "Aprendí a hacer muchas de esas actividades y en el año 2018 dejé de trabajar como sociólogo y empecé a dedicarme al tejido", agregó.

Fue una importante decisión en su vida, ya que se había quedado sin trabajo. "Aprendí a hilar ese bello hilo y teñirlos con elementos naturales, ahora hago mis tejidos que vendo tanto como la lana hilada y doy clases", contó.

Pasó de asesorar en la actividad, a tejer y a vender en ferias. "Empecé a promocionarme de otra manera, a través de las redes que es algo que es necesario, porque para este tipo de cosas se queda muy escaso el mercado presencial". También consideró importante el trabajo de hacer contactos fuera de la provincia para mejorar las ventas.

Con la perspectiva clara de su trabajo con las tejedoras, continuó trabajando bajo la misma línea. "Algo que siempre valoramos mucho y tratamos de fortalecer para que las tejedoras puedan aprovecharse de las nuevas tecnologías y las redes y la comunicación virtual", dijo y agregó, "siempre hicimos hincapié en que no se pierdan los rasgos identitarios de la actividad, lo que yo también he tomado para mi emprendimiento".

Por otro lado, consideró que, "el tejido con lana sintética puede tener capacidad técnica pero siempre va a ser algo desarraigado, está tomando una materia prima que no es noble, no es autóctono, no tiene identidad local".

De manera tal que los productos, ya sean tapices decorativos, como obra expresiva, prendas de abrigo, como chales, bufandas y mantas: todo ello elaborado con lana de esquila de la provincia o de la región que va comprando o le van regalando y pueden ser de llama, alpaca u oveja.

A esto se le suma el uso de tintes naturales que tiene múltiples propósitos: "Es una cuestión ambiental por la contaminación, no poder regar las plantas con agua que queda del teñido de lana sintética. En este caso el resto de agua que sale lo puedo echar en el pasto de mi casa, regar las plantas o la huerta".

Para ello utiliza plantas típicas de la zona, el algarrobo, el retortuño, el chañar la pichana, además de otros materiales como la cáscara de la cebolla, el fruto de la mora, la cúrcuma, la cáscara de palta. "El proceso es muy sencillo, lo hiervo para que el tinte quede en el agua y ahí meto la lana y uso un mordiente, un fijador que no es tóxico ni contaminante: el alumbre".

Por último, remarcó que es una actividad que tiene su fuerte en el invierno, pero no se queda de brazos cruzados en la temporada baja. "Si bien hay tejido de verano, la actividad baja a cero, hay meses en el verano que queda planchado y la gente está pensando en la pileta", explicó y cerró, "en ese tiempo lo que suelo hacer es preparar material para el invierno, ir pensando en diseños, es una especie de trabajo interno, produciendo materiales, evaluando precios y haciendo un balance de lo trabajado".