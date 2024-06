Disminuyó "bastante" el consumo de fruta en San Juan y ya hay productos que bajaron el precio

lunes, 3 de junio de 2024 09:29

El consumo de frutas disminuyó "bastante" en San Juan. Así lo indicaron desde la Feria y Mercado de Abasto de Capital, desde donde señalaron que algunos productos están registrando caídas significativas en sus precios, producto de la estación.

"El consumo de fruta ha disminuido bastante, con respecto a la verdura. La mayoría de la gente lo que más está comprando es verdura. No quiere decir que haya bajado mucho la fruta, lo que sí se está trayendo un poco menos", comenzó explicando Sergio Bernardi, director de la Feria, en radio Estación Claridad.

En este escenario, las frutas de estación son los cítricos, que son las que están entrando ahora y cuyos precios son mejores para el consumidor. Naranjas, pomelos, frutillas, ciruelas y limón, son los que mantiene un poco el precio. "De todos modos, sube un poquito, será un 5%, un 6%, un 7% por el tema de los gastos que también van subiendo", aclaró Bernardi.

Los precios de las frutas han mostrado variaciones, con algunas bajadas significativas. "Un kilo de naranja está en promedio en 1.100 pesos, por ejemplo. La naranja bajó la semana pasada un 12%; la mandarina disminuyó el 22%; la ciruela, un 17%. Todas en baja. La que subió fue la manzana, un 20% la semana pasada. La banana se mantuvo, el membrillo y el limón se mantuvieron con el precio diferente", agregó.

En contraste, los precios de las verduras han mostrado aumentos debido a la estacionalidad y los costos de mantenimiento. "Se está terminando la estación del tomate, la oferta que hay es muy poca para la demanda y la cosecha ya se está terminando. A esta altura del año ya están saliendo los tomates tardíos, los últimos. Hay que esperar unos meses para ver si desciende un poco el precio", comentó Bernardi.

La fluctuación de los precios es una constante en la feria. "Algunas cosas suben, todo es cuestión de estación y de cómo es el costo de mantención del producto. Por ejemplo, la semana pasada arrancamos con la papa, que había descendido el precio un 11%. De todos modos, acá en la feria varía un poco el precio entre el martes y el viernes, que son los días de reposición de verdura. Otra cosa que bajó la semana pasada fue la cebolla. Después, el pimiento y las paltas subieron bastante sobre el fin de semana pasado", detalló Bernardi.

El frío reciente ha afectado el crecimiento de la lechuga, lo que ha mantenido su precio elevado. "Estamos esperando que salga bien la lechuga, porque con estos fríos que ha habido, un poco se ha frenado el tema del crecimiento. Por ahora, las plantas son muy chiquitas y están a un precio elevado. Se está esperando que se dé la cosecha fuerte y ahí me imagino que bajará un poco el precio. La lechuga arrancó la semana pasada, el kilo de lechuga estaba a 600 pesos. Y el tomate subió casi un 35%, con el kilo de tomate llegando a 3.500 pesos cada feria", indicó Bernardi.

A pesar de estas variaciones, Bernardi aclaró que no hay deflación, sino inflación. "Los productos de la feria se han mantenido de acuerdo al tema de la inflación. No quiere decir que no haya inflación, que esté bajando la inflación quiere decir que sigue habiendo inflación. Entonces, todos los meses acompañan la inflación porque además este año ha tenido un aumento también la luz, hay muchas verduras que se mantienen en cámara. Ahora hace poquito ha subido el combustible. Acuérdense que nosotros nos proveemos también de verdura de Mendoza. Todo tiene costos", subrayó.

En términos de ventas, Bernardi señaló que las ventas en cantidad han disminuido, aunque la recaudación se ha mantenido constante. "Las ventas son menores en cantidad, o sea, en volumen, pero en recaudación eso habría que ver con los puesteros. Acá la afluencia de gente se ha mantenido. La recaudación que tiene la feria desde enero, que la feria no tiene inflación, porque la tributaria es lo que se cobra por ingreso de autos, es la misma desde enero hasta diciembre, y la recaudación que hace la feria sigue siendo más o menos igual todos los meses", concluyó Bernardi.