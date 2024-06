"Me pasé de rosca": Furia reveló por qué se enfermó de leucemia

sábado, 29 de junio de 2024 22:25

En una entrevista en Intratables, Juliana Furia Scaglione, la participante más picante de Gran Hermano 2024, hizo una reveladora confesión sobre su enfermedad. La doble de riesgo había sido diagnosticada con leucemia, hecho que significó un importante cambio en su vida.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda. Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3 y cague... Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace", dijo en la entrevista.

Tras repasar sus actividades y reflexionar sobre su vida, Juliana llegó a una conclusión: "Yo pregunté si era porque soy atleta de alto rendimiento y en algunos momentos me fui de rosca buscando éxito, y creo que mi sistema nervioso central en algo falló. Yo levantaba 160 kg de peso muerto midiendo 168 cm".

Otro de los motivos a los que atribuyó su padecimiento fue al estrés por la muerte de sus padres. "Yo creo que puede ser física, pero también puede ser de estrés. Porque falleció mi mamá y mi papá. Yo me cargué casi toda mi familia a mis espaldas, yo sentía que era como la heroína o la guerrera de todo", finalizó Scaglione.