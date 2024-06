La escuelita del Kennedy que une a los vecinos y sueña con crecer en el fútbol de salón

sábado, 29 de junio de 2024 17:09

La escuelita de fútbol de salón del Barrio Kennedy, de Santa Lucía, despierta pasiones no solo en los más pequeños que disfrutan de tardes de juego y chocolate en la unión vecinal, sino también en los más grandes. Desde enero que empezaron con cinco pequeños, trabajaron muy duro y hoy contienen a 50 chicos desde los 4 a los 20 años con el sueño de ingresar a la Liga Sanjuanina de Fútbol de Salón.

Pero nada de lo logrado fue posible sin el apoyo de los vecinos de la zona, que se entusiasman con la alegría de los niños que les recuerda cuando ellos mismos eran los que se juntaban a jugar. "Cuando éramos chicos vino un profesor una vez y dijo: 'el próximo jueves vengo', y todavía lo seguimos esperando, esa pequeña frustración nos quedó pero nos ha ayudado a hacer esto", dijo José Guevara a Diario la Provincia SJ.

"Empezamos en enero el sistema de fútbol de salón, comenzamos con la primera y no nos prendía el tema, no podíamos juntar muchos jugadores hasta que decidimos con los niños", así que junto a sus amigos Valentín y Daniel, empezaron entrenando niños algunos días y después se empezaron a sumar más y ahora ocupan el lugar de lunes a viernes y juegan también los sábados.

El refrigerio surgió como una necesidad en el verano ante las altas temperaturas, pero se convirtió en el motivo por el que muchos de los pequeños de la zona llegan al lugar, incluso cuando no hay entrenamientos. "Con el calor teníamos el surtidor lejos y empezamos a traer jugo, los niños creían que lo vendíamos y cuando empezó a hacer más frío, tomaron la posta las mujeres y aparecieron con el chocolate", contó el entrevistado.

Sin el labor de las mamás, la merienda no sería posible, pero es más rica con el aporte de otro vecino, "tenemos un muchacho que jugaba cuando éramos niños acá que tiene una panadería, Marcelo Jaime, que los martes y los jueves nos dona tortitas y medialunas", dijo José. "Los mismos padres solventan desde la copa de leche hasta los materiales. Hay gente que no tiene y trae un kilo de leche porque sabe que es para los chicos", agregó.

El objetivo principal es poder jugar en la Liga Sanjuanina de Fútbol de Salón, no solo por la responsabilidad que requiere la competición, sino porque la franja etaria de los 13 a los 17 años no está contenida en las escuelas de fútbol. "Estando en la liga, se nos amplia el panorama porque podemos absorber la categoría de todos los niños, porque queda una banda entre los 14 y los 17 que no tienen dónde hacerlos jugar, quedan desamparados y muchos no juegan más", explicó.