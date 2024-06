Hijo de César Bustos, a tres años del robo y muerte en Rawson: "los días pasan y no tenemos respuestas"

viernes, 28 de junio de 2024 22:11

Hace tres años, un 28 de junio de 2021, Cesar Bustos (87) fue víctima de un violento robo que finalmente le costó la vida casi 3 meses después. Si bien, por aquel entonces, se activó la causa judicial, se terminó por desvincular a los principales imputados. Hoy los familiares lamentan que no hayan podido avanzar más en el esclarecimiento del caso, pero tienen esperanza que se resuelva. Por eso renuevan su pedido de justicia.

"No se avanzó más nada con el caso y no hubo justicia", comenzó expresando Jorge Bustos a Diario la Provinica SJ, uno de los tres hijos de Cesar. Manifestó, además, que nobpierden la esperanza de recibir una noticia favorable al respecto por parte de los fiscales: “creo que ellos tienen cosas que les pueden ayudar a avanzar y nos dijeron que iban a trabajar en eso”.

Según relató Jorge, su hermano mayor fue quien encontró a Cesar herido en su propia casa. Denuncian que desde ese momento todo se hizo "mal" en la investigación, con irregularidades como la entrada de gente ajena a la vivienda y el supuesto borrado de huellas. "Alguien entró acá y dio la orden de que limpiaran todo y no sabemos quién", lamentó el familiar.

Cesar Bustos falleció el 17 de septiembre tras permanecer casi tres meses internado. La familia denuncia también irregularidades en torno a su deceso en el hospital. "En dos días mi papá no pudo haber quedado como quedó. Como que el descuido fue hecho intencionalmente", afirmó el entrevistado.

A pesar del dolor y la frustración, la familia de Cesar Bustos mantiene la esperanza de que algún día se haga justicia. "Los días pasan y no tenemos respuesta de nada, como que esto se diluye, como hay muchos casos más que quedan en la nada, ¿qué podemos hacer?", dijo y pero agregó, "creo en la justicia, creo que la próxima vez sí que nos llame el fiscal, que nos dé algo positivo de la causa".

El caso

Cesar vivía con Jorge y el día del robo, su hijo se fue a trabajar como todos los días. Según las hipótesis, los ladrones advirtieron esto y fueron a atacar al anciano. "Cuando saqué la moto, estaba helada y se me paró. Me deben haber visto cuando me fui. Mi papá se quedaba solo y según lo que creo, los agresores le pidieron plata porque siempre le pedían plata pero jamas tuvimos problemas con nadie, desde hace 4 o 5 años", agregó en una ocasión anterior.

La vivienda tiene rejas bajas y nunca están con llaves, con lo cual la posibilidad de ingresar a ésta eran altas. Para Jorge no fue una persona, sino 2 o 3 y si bien no sabe quiénes son, sospecha que fueron jóvenes que actuaron por odio.