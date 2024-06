Inquilinos sanjuaninos advierten un panorama complejo tras los fuertes aumentos

miércoles, 26 de junio de 2024 09:05

Víctor Bazán, desde la Asociación Inquilinos Sanjuaninos, aseguró que desde que se derogó la Ley de Alquileres el impacto que sufrieron fue mucho más profundo, hoy transitan un panorama que es “tierra de nadie”. Además, destacó que “no hay un orden jurídico qué diga qué hacer y qué contrato hacer”. Esto tornó un escenario más complejo para los sanjuaninos.

En este escenario, Bazán indicó en radio AM1020 que "no tuvimos una respuesta favorable. No le interesa a gran parte de los gobiernos meterse, pero bueno creemos que hoy es necesario tomar medidas con un tipo de ley que nos ampare como inquilinos". Y agregó que "hoy no hay ley".

Luego, el referente en el tema subrayó que "hoy tenemos que ajustarnos a lo que te dice el propietario". Bazán sostuvo que los contratos y la duración de los mismos dependerá exclusivamente del propietario. "Antes teníamos aumentos semestrales o dados por la variación salarial de acuerdo a los aumentos del salario que teníamos. Hoy no tenemos eso. Lo que nosotros mayormente estamos viendo es que tenemos aumentos bimestrales ajustados a la inflación", comentó.

Por otro lado, el referente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos destacó que "lamentablemente la obra pública está destruida, creemos que no se podrá hacer mucho. Sabemos el esfuerzo que está haciendo la provincia, a eso hay que reconocerlo, pero charlamos con la gente del IPV y hay pocas probabilidades".

El referente en el tema aseguró que el escenario que transitan es bastante complejo y vale destacar que a esto se suman los fuertes aumentos de los servicios.