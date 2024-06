San Juan contará con un vuelo más y no se descarta que haya otro a Chile

lunes, 24 de junio de 2024 09:33

San Juan sumará un vuelo más a Buenos Aires en julio, con lo cual pasará de tres que tiene ahora a cuatro. Así lo confirmó la secretaria de Turismo, Belén Barboza, quien explicó que además se sumará uno a Córdoba, un destino muy esperado por muchos sanjuaninos y no se descarta que también haya otro a Chile.

"He estado en contacto con el gerente de aeropuerto acá de San Juan y consultándole por todo el vuelo a Córdoba, y me decía que a julio no llegamos, pero que con seguridad en agosto ya lo tendríamos de vuelta", señaló Barboza en radio Sarmiento.

Si bien las negociaciones para que este vuelo se sumara "no son fáciles", desde Turismo consideraron que "va a ser una noticia dentro de poco". La expectativa "era que pudiera estar para julio", pero por ahora no se daría, aunque aún esto no está descartado,

Otro de los vuelos muy esperado es Buenos Aires - San Juan - Santiago de Chile y viceversa pero con la lowcost Flybondi. "Son negociaciones que en eso está, más que nada, el ministro y el gobernador en persona. Es uno de los puntos más importantes, lo que estamos siguiendo de cerquita", agregó.

Esa ruta ahora se está hablando y negociando, con lo cual actualmente no se podría dar una fecha de comienzo de los vuelos. "Creo que eso sería un antes y un después para esta provincia, que de hecho no recibimos turistas de afuera justamente porque no tenemos ningún vuelo del exterior que desemboque aquí en San Juan. Entonces imagínate lo que sería poder ir a Santiago o que los chilenos pudiesen desembocar directamente en San Juan y no en Mendoza", finalizó destacando que eso "sería muy bueno".