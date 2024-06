Desde Hidráulica confirmaron cambios a corto, mediano y largo plazo

lunes, 24 de junio de 2024 11:04

Desde Hidráulica confirmaron que vienen desarrollando varios cambios tanto a corto, mediano y largo plazo. Los mismos incluye tanto la gestión como las obras. Así lo indicó David Vedia, secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables de la provincia, quien explicó que "los cambios son normales".

"Siempre hay en materia de ir actualizando ajustes, de ir cambiando la dinámica de trabajo y de gestión. Por ahora, lo más importante y resaltante es que se está trabajando y muy bien, en tiempo, con el tema de mondas. Ése es un tema que ha salido mucho antes que en años anteriores, y creo que es relevante en un gobierno que lleva meses de gestión", comenzó explicando en rueda de prensa.

Otro de los cambios fuertes está referido a los criterios sobre la monda. "No se adelanta plata, se paga sobre obra terminada, y tampoco se paga una consultora para que valore el desarrollo de los trabajos, sino que se involucra al personal de Hidráulica. Creo que esos son temas resaltantes, fundamentalmente en situaciones en las que uno tiene que ser bastante eficiente en la distribución del agua", agregó recordando que los canales, cuando la vía hidráulica de conducción no está limpia, se frena y aumenta lo que es la infiltración.

Por otro lado, Vedia reconoció que no han habido cambios en dirección pero sí en algunas funciones técnicas y en el Consejo. "Eso es normal en los procesos de gestión", aclaró. Además indicó que en los cambios de gestión se miden a corto, mediano y largo plazo.

"Hay obras, como, por ejemplo, la monda, que no se ve como una obra, pero no deja de ser una obra, que es una situación, digamos, a una medida de corto plazo. Luego hay obras que, por su escala, se pueden realizar, como en el caso de los desalenadores, que es una obra a mediano plazo. Y luego habrá situaciones de impermeabilización de superficies de conducción, que pueden estar presurizadas o no presurizadas, así como con puertas. Este tema se está trabajando, analizando, a largo plazo", finalizó.