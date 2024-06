En San Juan, entrenan un sistema de IA para el diagnóstico oftalmológico

domingo, 23 de junio de 2024 22:35

En el Instituto de Automática de la UNSJ, un desarrollo de Inteligencia Artificial busca ser apoyo para los médicos clínicos en el diagnóstico de patologías oftalmológicas. El investigador del CONICET, Claudio Rosales, se encuentra entrenando con imágenes médicas, un modelo de algoritmos que permite diferenciar entre un ojo sano y un ojo no sano para que médicos no especializados puedan hacer una derivación en una primera consulta.

"Normalmente, los profesionales médicos suelen estar muy ocupados o sobrecargados de demanda, y el proceso que utilizan no siempre es el más óptimo, como quedó demostrado durante la pandemia", dijo Rosales a Diario La Provincia SJ.

Se enfoca en el análisis de imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT), uno de los estudios más comunes en el área de la oftalmología conocido como fondo de ojo. "El sistema es incluso capaz de detectar rasgos característicos que arrojan probabilidades porcentuales sobre patologías como la degeneración macular relacionada con la edad y la retinopatía serosa central", explicó.

"El sistema está basado en las neuronas ópticas de los gatos, que van captando características de la imagen, líneas, círculos, rectángulos y patrones. Identifica los rasgos particulares que permiten interpretar y diferenciar de acuerdo a las categorías de imágenes que se le suministran", expresó. Actualmente hay otras enfermedades que se están probando, "nos faltan más datos para entrenar mejor al modelo".

Según explicó, es factible de aplicar no solo en modelos con diferentes parámetros, sino también en otras áreas médicas con el entrenamiento adecuado. "El modelo tiene una base matemática detrás, donde se realiza un proceso de optimización en cada paso del entrenamiento, intentando corregir la imagen que se le proporciona y el resultado obtenido", explicó el investigador. Al respecto agregó: "en el proceso de validación que hemos hecho, lo probamos con imágenes que no conoce, que nunca vio, para saber si funciona o no".

El prototipo está en su fase final y está acompañado un soporte web donde pueden loguearse los médicos para cargar las imágenes y consultar el diagnóstico de apoyo para la derivación correspondiente.

"Intentamos a partir de esto buscar un lugar donde se pueda aplicar o que incluso pueda tener más efectividad en otra área, y sobre la estructura hecha, agregar otros modelos de inteligencia artificial que analicen otro tipo de imágenes médicas", manifestó.

El uso de esta IA busca brindar una “segunda opinión” y descongestionar la demanda de especialistas en el sistema médico, y no reemplazar al profesional.

El trabajo empezó en el año 2021 en una convocatoria de la CECYTI para proyectos tecnológicos. "Yo trabajaba en el área de control y robótica y un amigo comenzó a tener contacto con una clínica donde trabaja y me comentó esta línea de trabajo en el diagnóstico por imágenes utilizando IA", contó. A partir de eso, aprovecharon la convocatoria de todos los años en la universidad para este cicli 2023-2024, "trabajaba con Matías Gaya que hoy se aboca a su tesis doctoral, quien ayudó en la codificación del primer modelo".

Y finalmente dijo cuál es el proximo paso para avanzar con el desarrollo, "una vez que generemos un prototipo, abriremos vínculos con clínicas y hospitales para obtener información, además de alianzas estratégicas para conseguir imágenes médicas con diagnósticos hechos por profesionales muy capacitados, lo cual es un factor crítico".