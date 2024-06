Le detectaron celiaquía a su hija y eso la impulsó a crear un emprendimiento que es todo un éxito

viernes, 21 de junio de 2024 13:24

El camino en la vida de Carina Vargas comenzó cuesta arriba cuando le confirmaron que su hija Abril era celíaca. Todo fue una verdadera sorpresa ya que no había antecedentes en la familia que tuvieran esta patología. Fue un largo tiempo de asimilación y un gran desafío para la sanjuanina que debía empezar a cocinar con todos los cuidados que requieren las preparaciones Sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).

Su camino en cocina para celíacos fue bastante complejo. En un primer momento, tuvo que tirar muchas preparaciones ya que nada le salía como deseaba. Sin embargo, fue perseverante y poco a poco fue sumando experiencia hasta poder elaborar preparaciones exquisitas.

Fue así como decidió perfeccionarse y le dio vida a un novedoso proyecto que hoy es un éxito. Se trata del emprendimiento que lleva el nombre Riquísimo Sin Tacc. Esto comenzó hace 12 años y día a día sigue sumando novedosas propuestas para cautivar el paladar de los sanjuaninos. Actualmente, Abril (hija de Carina) tiene 24 años y ayuda a su madre en este emprendimiento.

“Este emprendimiento lo llevamos a cabo con mis hijas, de las cuales la más chica es celíaca. Nos tuvimos que ayornar todos con el tema de la celiaquía y aprender a darle una vuelta de rosca a lo que era la alimentación libre de gluten. Toda la familia se comprometió con esto”, indicó Carina Vargas a Diario La Provincia SJ.

Carina, la emprendedora sanjuanina que cautiva a todos con sus elaboraciones SIN TACC

Los celíacos cuentan con una dieta que es bastante cara por los alimentos que deben consumir. Es por ello que ella decidió emprender para poder solventar los gastos de la alimentación que requería su hija. Carina aseguró que la pediatra en aquel momento de su hija, Dra. Laura Saad, fue la gran impulsora en esta propuesta y le brindó la confianza necesaria.

Fue así como poco a poco fueron dándole forma a este emprendimiento que hoy cuenta con un importante reconocimiento en las redes sociales.

“Al principio fue muy difícil, y angustiante porque las cosas no me salían. No es nada fácil, pero el amor hacia mi hija y fue lo que me ayudó a salir adelante. Nunca pierdo eso, todos los días uno aprende y que se puede comer rico, sano, solamente hay que tener un poco de paciencia para poder lograr un producto final que realmente gusto”, subrayó.

Carina aseguró que esto de abrirse a la sociedad implicó un gran desafío. En un primer momento, comenzó a elaborar preparaciones ya que su hija estaba cansada de comer siempre lo mismo y es por ello que decidió aprender para ofrecerle un abanico de propuestas. “Hoy por hoy cuento con un emprendimiento familiar en casa. Aparte soy docente y voy amalgamando lo que es la docencia con lo que es la parte de repostería y todo lo que hago sin tacc”, afirmó.

Actualmente, lo más pedido por los sanjuaninos son puntualmente las semitas y son un verdadero furor por su gran sabor. También, le sigue una gran demanda en lo que respecta al pan, empanadas. Luego, cuenta con propuestas dulces, entre ellos unos alfajores con la ayuda de su hija, Julieta que no es celíaca. “Nosotros hacemos todo casero, nada es industrial ni frizado. Todo lo hacemos por pedido, soy feliz con lo que hago ya sea en la parte de docente y en la parte de comida”, comentó.

La sanjuanina no cuenta con local comercial, pero sí cuenta con todos los cuidados correspondientes y delivery. Además, comentó que la gran apuesta es poder seguir creciendo para llegar a los distintos puntos de la provincia.

Por último, Carina afirmó que para ella es muy gratificante poder vender sus productos y que le vuelvan a encargar. “El hecho de que me digan que les encantó; me provoca una felicidad enorme. Muchas veces me dicen que cuando van a un evento nunca piensan en mí y a nivel social es muy difícil para la persona celíaca. No se piensa en esa persona que come distinto, son contadas las personas que no son celíacas, pero que sí tienen parientes celíacos para adquirir sus propuestas”, contó.

“Soy mamá y sé lo que es la celiaquía; lo sufrí y padecí mucho”, destacó Carina. Y agregó que “a lo largo de la vida es complicado, no es que es solo al principio. Mi gran expectativa es que mi hija, la que es celíaca es que ella aprenda de este emprendimiento. Seguir trabajando para ella y para los sanjuaninos que les gusta mis productos”.

Su gran intención es poder tener un negocio para mostrar todo el trabajo que realiza. Sin embargo, los altos costos que esto implica le impide cumplir con este gran anhelo. Es por ello que decide seguir apostando a su trabajo en las redes sociales y afirmó que es muy consciente de su gran trabajo. Cuenta con una cocina exclusiva para las preparaciones SIN TACC. La sanjuanina no baja los brazos y sueña con seguir apostando en este gran emprendimiento.