Venta de repuestos para autos en San Juan: bajaron los precios de los insumos hasta un 30%

jueves, 20 de junio de 2024 07:38

El escenario en lo que respecta al sector automotriz comenzó a mostrar una leve mejoría en este último tiempo. Esto repercutió directamente en los precios de los repuestos y la gran variedad de marcas con las que pueden contar. Los precios lograron estabilizarse y están expectantes con lo que sucederá en la segunda etapa del 2024. Así lo confirmaron referentes en el rubro con varios años en el sector.

Vale destacar que en la primera etapa del año, el panorama era muy complicado por tres factores claves: desestabilización económica, faltante de piezas claves y fuertes aumentos. Sin embargo, de momento, este escenario quedó atrás y hay gran expectativa en el repunte de ventas tras la baja de los precios que registraron. En algunos repuestos fue del 30%.

Oscar Vicentela de la Casa del Taxista remarcó a Diario La Provincia SJ que “esto fue cambiando. Si bien tuvimos momentos de mucha incertidumbre al principio. Hoy quizás el panorama sea un poco más alentador porque en algunos casos hubo una apertura de comercio. Se registraron bajas en los precios de lo que se venía vendiendo”.

Posteriormente, Vicentela subrayó que la empresa de los radiadores fue la que marcó el camino. Actualmente un radiador para un Corsa pasó de $114 mil a $85 mil. Esto les permitió bajar costos para poder tener ventas en un escenario tan complejo. Esto repercutió también en otras cosas que son muy demandas. En términos generales la idea fue poder mantenerse y poder seguir apostando a este rubro.

En este escenario, la llegada de productos directos de Chile fue una sorpresa: "Este tema de la apertura de mercado, ayudó. Nos sorprende los precios con calidad superiores con costos mucho más baratos”. En cuanto a los medios de pago, actualmente predominan las transferencias y tarjetas de crédito.

En lo que respecta a demanda, Vicentela aseguró que los sanjuaninos comenzaron a postergar los cambios de aceite para sus vehículos. Anteriormente, lo hacían con una frecuencia más seguida, pero este panorama cambió. “Todo se fue retrocediendo un poco por una cuestión de costos. No es que avizore un panorama malo, sino que es un escenario distinto al que estábamos acostumbrados”, subrayó.

Por su parte, Elizabeth Martín de la empresa Palcheco, con más de 40 años en el rubro de la refrigeración de vehículos, aseguró: “toda la parte automotriz empezó estable, pero después comenzamos a separarnos un poco porque el mercado está muy esperanzado. Hay muchas cosas que se consiguen, los precios bajaron mucho. Hay mucha oferta para comprar lo que uno quiera. Estamos a la espera de que la demanda responda. Las reglas del juego están más claras.

En lo que respecta a precios, Martín comentó que un radiador pasó de $100 mil a $70 mil pesos, un 30% menos. No en todas las líneas, pero en la mayoría sí. “Nuestro rubro; no son gustos sino necesidades, nuestra demanda está estable porque no somos la general”, comentó. En comparación a lo que fue el año anterior la actividad se mantiene y están expectantes con poder superar las ventas en esta segunda etapa del 2024.

Actualmente, predominan los medios de pago electrónicos; transferencias, tarjetas, mercado pago. Ese es el boom en esta etapa del año. En lo que va de este 2024, los costos de los repuestos se mantienen y en otros casos bajaron, no registraron aumentos de consideración.

“Es que la diferencia entre conseguir mercadería poder reponer y que la gente quiera vender eso nos tranquiliza”, cerró.