Supermercados sanjuaninos: aseguran que algunos productos bajaron hasta un 40%

En estos últimas semana del 2024, supermercadistas sanjuaninos aseguran que el escenario comenzó a mejorar en el rubro y destacaron que los precios de algunos productos comenzaron a bajar hasta el 40%. Además, remarcaron que más del 50% de los sanjuaninos deciden pagar con tarjetas de crédito. Así lo confirmó Mario Gee, de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, quien destacó que están expectantes con el repunte de las ventas para la segunda parte del año.

A nivel nacional las ventas cayeron notablemente y esto quedó reflejado en las estadísticas que rondó el 17% y un 13% en lo que va del año. En lo que respecta a San Juan, Gee sostuvo en radio Estación Claridad que "no tenemos un número específico como para dar un porcentaje; prácticamente las ventas se van manejando a diario. Si hemos notado desde el mes pasado un poco menos de ventas. La estabilidad de los precios es muy buena por un lugar, ya se puede respirar tranquilo y no se encuentra con esas sorpresas a la hora de ir a comprar un producto. También al estabilizarse la economía ya no hay una venta de la que se venía viendo ya que la gente estaba comprando por miedo a que se podía quedar sin mercadería o por ahorrarse algún centavo".

El referente en el tema indicó que la caída en las ventas puede deberse a tres factores: el dinero no alcanza, la gente está endeudada con las tarjetas y ya no hay ansiedad por comprar. Esto repercute directamente en la demanda y asegura que están muy expectantes por lo que sucederá en la segunda etapa del 2024.

En lo que respecta a medios de pagos, Gee comentó que "más del 50% paga con tarjeta o con diferentes medios. Mayormente predominan las 3 o 6 cuotas".

Posteriormente, subrayó que hace dos meses que comenzaron a estabilizarse los precios en casi todos los productos. "Hubo muchas ofertas, descuentos ya era mucho lo que había subido un producto y era lógico que tenían que bajar. Nosotros estábamos esperando", sostuvo.

Luego, Gee indicó que "hemos notado que la gente toma muchas opciones". El referente en el tema subrayó que los sanjuaninos optaron por comprar otras marcas y comentó: "notamos que se vendieron otras marcas, pero no se notaron grandes cambios".

En lo que respecta a la llegada de productos importados, comentó que "llegaron muy pocos. Fue muy bueno porque cuando hay una competencia uno mira la vereda del frente. Eso ayudó mucho a la estabilizar".

Por último, comentó que "hoy en día hay productos que bajaron hasta un 40%. Lo bueno es que se estabilizaron los precios, hay que quedarse con lo bueno".