Llega una nueva edición de la Feria Medieval con un espectáculo inmersivo en San Juan

jueves, 20 de junio de 2024 17:00

Escenografía de un cuento de hadas, personajes fantásticos y una historia increíble de vivir. Así será la próxima edición de la Feria Medieval en San Juan, que se desarrollará durante el fin de semana del 6 y 7 de julio en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand.

Siendo en el comienzo de las vacaciones de invierno, los aficionados podrán asistir y vivir una experiencia totalmente inmersiva con una narrativa de reinos que tendrá actores, acróbatas, una ambientación especial, artesanos y hasta comida en una taberna para disfrutar.

"En esta oportunidad vamos a hacer la feria temática, aparte de que nosotros somos una feria medieval, la temática es como una especie de cuento o narrativa que se va a contar adentro de la feria. Se llama 'La Piedra y la Hoja', y habla de la historia de dos reinos, un reino de La Piedra, que es más bien como un castillo medieval con rey, con cortes, con ejército, etc., y La Hoja, que es más bien el reino de un bosque encantado. Entonces ahí hay magia, hay criaturas mágicas, etc", contó Sebastián Dieguez, organizador del evento, a Diario La Provincia SJ.

Según contó el referente, en la feria, mientras los asistentes caminen por sus pasillos y decenas de propuestas, podrán disfrutar de diferentes actividades y también de los ofrecimientos de artesanos, bebidas y comidas, todo en una experiencia única que tendrá el hilo conductor a través de escenas teatrales y personajes que relatarán el cuento mencionado.

"La diferencia con otras ferias que nosotros tenemos, es que al ser una feria temática, la caracterización va a estar en todo el público que forma parte con la escenografía. Más allá de eso, van a haber artistas que antes se subían a un escenario y hacían lo suyo y después se bajaban. Ahora no, los artistas son parte de la feria misma, van a estar alrededor de los asistentes haciendo sus cosas y no solamente como escenas teatrales, sino que también va a haber acrobacias, diferentes grupos alrededor de la gente. La idea es que sea un espectáculo inmersivo", recaló.

A través de las redes sociales de la feria medieval, las entradas ya se encuentran a la venta, además de poder adquirirlas los días del evento en la entrada del centro cultural. En este aspecto, habrá un descuento especial para quienes se animen a asistir caracterizados de sus personajes favoritos, aunque esto no es obligatorio para asistir.

"En esta edición también vamos a tener cosas para niños, por ejemplo vamos a tener cuentacuentos, tiro con arco, ese tipo de cosas que también pueden disfrutar los pequeños. Esta vez la decidimos hacer dentro de las vacaciones de invierno justamente para apelar a los chicos que están de vacaciones. También le sirve a los padres que buscan más propuestas para sus hijos", aseguró Dieguez.

Por último recalcó la importancia de ofrecer un espacio para todos aquellos a los que le gusta diferentes temáticas y personajes de esta cultura específica, ya que en San Juan no hay otro sitio al que puedan asistir y disfrutar a pleno de la experiencia.

"Es un lugar sano donde se puede disfrutar de algo que gusta. Actualmente hay mucho bullying y no existe un lugar para asistir vestidos de tal forma si les gusta. En la feria se puede hacer, considerando también por ejemplo que incluso gente que no es por ahí aficionada a caracterizarse, se anima porque de repente tiene una serie que es de fantasía medieval, que le gusta. Entonces no es una persona que acostumbra por ahí a caracterizarse y acá tiene una oportunidad para hacerlo", finalizó.