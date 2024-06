María, la mami hockey que espera los 75 y no piensa dejar las canchas

domingo, 2 de junio de 2024 11:20

A la espera de su cumpleaños número 75, María Pereira, mejor conocida como Mary, contó su historia en un deporte que no es para cualquiera. Muchas cosas que cambiaron a lo largo de su vida como su trabajo, la muerte de su marido, una actividad se mantuvo constante y la sacó de la rutina: el hockey sobre césped.

Recuerda muy bien el momento en que un amigo le insistió participar, en el año 1996, y al principio dijo que no, "yo no sé agarrar un palo, no sé nada" le había expresado a Carlos Carrizo, uno de los primeros técnicos que empezó con las "mamis hockey" en San Juan.

"Tanto que me entusiasmó, fui, jugamos el primer partido con el Jockey Club, nos hicieron como 7 goles" dijo entre risas a Diario La Provincia. Pese a la aplastante derrota, María se sintió victoriosa de encontrar un lugar: "la cancha", la que nunca pensó en dejar.

Comenzó a jugar en el FOECYT, después en San Martín, de ahí fueron a Colón Junior y luego a Santo Domingo, un grupo inseparable de 8 jugadoras. Luego pasaron por Peñarol, Santa Lucía otros 5 años y por último en La Granja. "A mí me encanta jugar, te pierdes muchas cosas si tenés cumpleaños, si tenés eventos los postergás y te vas a jugar. Ahora está mi familia y después el hockey, pero lo sigo haciendo".

"He tenido muy buenas compañeras" dijo y agregó, "siempre me dicen: si un día no jugás más te vamos a ir a buscar para que nos veas, me dicen que vaya al campeonato nacional porque puede ser el último".

Y aunque el motivo principal es la diversión, también les gusta competir, "nos divertimos, nos reímos de cualquier tontería, también nos enojamos en el momento, nos ponemos nerviosas en el momento del juego porque queremos ganar".

Siempre jugando en la defensa, no dio marcha atrás ni cuando recibió los más duros golpes, "me han sacado hasta los dientes y sigo jugando", dijo y agregó, "somos las más grandes de la categoría y nos dicen 'viejas', pero tenemos más espíritu que las jóvenes" dijo entre risas.

María, madre de tres mujeres, trabajó varios años en la caja de jubilación y después como profesora de cocina y conservación de frutas, como se decía en aquel entonces, y después tuvo una guardería de autos.

Solo dos hechos en su vida lograron alejarla de la cancha, pero no por mucho tiempo, "dejé un tiempo cuando murió mi marido, pero solo un mes, mis compañeras insistieron en que vuelva, volví porque ya no podía hacer más nada por él, tenía que buscar otra cosa y salir iba a ser mejor para mí, en el 2015 también dejé de jugar un mes porque a mi hija le dio cáncer, pero gracias a Dios está bien".

Su gran aventura la llevó a conocer lugares dentro y fuera de la provincia que bajo otras circunstancias no lo habría hecho, "hemos ido a Barrial, a Valle Fértil, a Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, entre otras provincias", dijo a la vez que mostraba una placa en homenaje a su trayectoria, "yo voy a seguir jugando y que sea lo que Dios quiera", finalizó.