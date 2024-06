Máscaras de crochet que desafían la imaginación: Yanina, la sanjuanina que hace arte con el tejido

lunes, 17 de junio de 2024 15:01

Yanina Valdéz, una artista multifacética sanjuanina de 43 años, ha cautivado la atención local con sus originales máscaras tejidas a crochet bajo su emprendimiento "Nanda Tejidos". Con una trayectoria que abarca desde el arte escénico hasta la terapia corporal, Yanina ha encontrado en el tejido y el diseño de máscaras una forma única de expresión artística y comercial.

Desde joven, Yanina exploró diversas disciplinas artísticas, incluyendo el arte escénico y la danza, complementadas con estudios en terapia y movimiento. Su incursión en la confección de máscaras comenzó como una investigación paralela a sus intereses textiles. "Siempre he llevado la investigación textil paralela al tejido. Hace unos años me animé a compartir los colores, especialmente en crochet y también en telar", mencionó Yanina a Diario La Provincia SJ.

El interés por las máscaras se consolidó durante un viaje a Bolivia, donde presenció el carnaval y quedó fascinada por la diablada y otros rituales. Desde entonces, ha dedicado tiempo a estudiar danzas con máscaras y a perfeccionar sus técnicas a través de tutoriales y cursos en línea con tejedoras expertas. Este proceso le ha permitido desarrollar una identidad única en su trabajo, que ella describe como un "laboratorio textil" donde experimenta con diseños convencionales y personales.

"Tejo lo convencional, lo que a mí me gusta. Me gusta el suéter. No sale mucho a la venta, pero ya lo voy a intentar. Pero me doy al gusto de tejerlo. Y que haya estado en la Feria Internacional de las Artesanías fue muy genial y tuvo muchísima repercusión. Mi idea es seguir, también hago algunas producciones visuales, me gusta mucho la fotografía", destacó.

Además de su faceta como diseñadora y tejedora de máscaras, Yanina se involucra activamente en producciones visuales, colaborando con fotógrafos, bailarines y actrices. Ha expandido su negocio alquilando sus máscaras para eventos, incluyendo sets de DJs, lo cual ha ganado popularidad.

"Vendo las máscaras y estoy armando una tienda virtual en Instagram. Las ventas se dan en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Muchos amigos, amigas, se han llevado su máscara. Se animan y la usan en las calles. Todavía acá en San Juan no se ve. Pero yo me las pongo y ando en la bici con los cuernitos, es muy divertido. Pero en las fiestas si, a veces me las piden sin cuernos y para usarla como pasamontaña para la moto o la bici. Se animan por los colores", agregó.

En respuesta a la demanda creciente, Yanina está en proceso de establecer una tienda virtual en Instagram para comercializar sus creaciones, buscando ampliar su alcance y consolidar su transición de artesana a artista. "Pasar de artesana a artista implica una transición que estoy explorando. Tiene otra mirada y requiere formación en la parte comercial", explica Yanina sobre sus planes futuros.

Con una dedicación apasionada, Yanina Valdéz continúa explorando nuevas posibilidades en el arte de las máscaras a crochet, fusionando creatividad, tradición y técnica para ofrecer productos únicos que no solo adornan, sino que también inspiran y dan vida a la cultura local y más allá.